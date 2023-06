Rodovias em tempo real

O Governo de Minas Gerais anunciou que vai passar a monitorar, através de um aplicativo, as condições de trechos de rodovias estaduais que estão sob a gestão do setor privado. O objetivo da medida é fortalecer a regulação dos contratos de concessão e contribuir para a melhoria da qualidade das estradas. A ferramenta em questão permite o acompanhamento, em tempo real, das condições da malha concedida e, em caso de ocorrências, possibilita a comunicação direta com as empresas responsáveis, agilizando as soluções para cada um dos problemas. O aplicativo começou a ser testado na BR-135 (foto) e será ampliado para a MG-050. (Diário de Uberlândia)

Ginásio revitalizado em Lafaiete

Nas próximas semanas, a população de Conselheiro Lafaiete receberá o Ginásio Poliesportivo “Deputado Agostinho Campo Neto” revitalizado. A reabertura deste espaço de esporte, lazer e cultura após mais de dez anos interditado representa uma grande conquista para os lafaietenses. As melhorias nas instalações, pintura e paisagismo, além da nova iluminação, foram cruciais para possibilitar o uso adequado do espaço, agora com segurança e conforto. Além disso, a criação de uma academia ao ar livre e uma pista de caminhada com cerca de 550 metros proporcionarão oportunidades para prática de diversas atividades físicas. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Câmara solicita prédio do fórum

A Câmara Municipal de Governador Valadares, por meio das redes sociais, comunicou o interesse de uso do prédio que atualmente está o fórum da cidade, na rua Marechal Floriano. De acordo com o comunicado, o objetivo é propor soluções que visem ao melhor aproveitamento dos recursos públicos e o fortalecimento da parceria entre os poderes Executivo e Legislativo do município. Nesse sentido, o presidente da Câmara, Regino Cruz (Podemos), encaminhou um ofício ao prefeito André Merlo (sem partido) solicitando a cessão do prédio do atual Fórum Doutor Joaquim de Assis Martins Costa para a implantação do anexo. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Academia define diretoria executiva

A criação da entidade Academia Itatiaiuçuense de Letras, Ciências e Artes será realizada no dia 10 de junho, às 14 horas, na Câmara Municipal de Itatiaiuçu. Na Assembleia Geral, será definido o nome oficial e a sigla da instituição, como também o patrono, o local da sede e demais documentações necessárias para a fundação da entidade. Serão empossados 40 acadêmicos, que irão ocupar simbolicamente a Academia e serão considerados imortais e fundadores. A instituição tem o objetivo de resgatar a cultura e a história local, através do desenvolvimento de diferentes projetos, como Sarau de Literatura; oficinas de artesanato, teatro, dança; concursos de desenho e fotografia; encontro de bandas e corais; entre outros. (Folha On – Itatiaiuçu)

Cachoeira Dourada recebeu certificado

A Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada recebeu o certificado de cobertura vacinal “Bora vacinar”. O Procurador Geral de Justiça Jarbas Soares Júnior e o Governador Romeu Zema do Estado de Minas Gerais outorgaram a certificação com o Selo de Ouro “Bora Vacinar” ao município de Cachoeira Dourada por ter alcançado em 2022 as metas estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) nas 14 vacinas avaliadas destinadas às crianças de até 2 anos. (Jornal Gazeta do Pontal – Ituiutaba)

Museu Mariano Procópio volta a funcionar

Como parte das comemorações do aniversário de 173 anos de Juiz de Fora, o Museu Mariano Procópio reabriu as portas da Villa Ferreira Lage, conhecida como Castelinho. Essa é a primeira vez em 16 anos que o museu funciona integralmente, e, assim como já acontecia com as outras atrações do espaço, a visitação a esse local será gratuita e aberta ao público. O Castelinho foi construído no ano de 1861 para receber o Imperador D. Pedro II e sua família, quando eles fizeram a primeira visita à cidade de Juiz de Fora. Entre os cômodos disponíveis para a visitação está a sala de jantar, local em que o Imperador Dom Pedro reunia sua família e passava o tempo quando se hospedava na cidade. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Lago de Furnas é pauta da AMM na Alago

Prefeitos, vereadores, autoridades e lideranças do Sul e Sudoeste Mineiro participaram na última quarta-feira, 31, do evento “AMM nas Micros”, projeto da Associação Mineira de Municípios (AMM), que tem a parceria da Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago), e do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios do Lago de Furnas (Cimlago), do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) e da Confederação Nacional de Municípios (CNM). (Folha Regional – Muzambinho)

Prefeitos da Amig debatem rodovias

O Grupo de Trabalho da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil, AMIG, se reuniu no último mês, em Belo Vale, para discutir propostas de intervenções nas interseções de rodovias e vias urbanas. O encontro contou com a participação de Angelo Oswaldo, prefeito de Ouro Preto e de Orlando Caldeira, prefeito de Itabirito, além dos prefeitos de Belo Vale, Congonhas, Moeda, Nova Lima e Ouro Branco. Por Conselheiro Lafaiete, esteve presente um secretário. (O Liberal – Itabirito)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br