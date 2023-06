Terceira Conexão aborda turismo empreendedor e geração de novas oportunidades

Poços de Caldas, MG- Cerca de 100 empresários participaram do 3º Conexão Sedet, que aconteceu nesta quinta-feira, 01, no salão de eventos da Apae. O evento, organizado pela Prefeitura, por meio da secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, tem por objetivo promover um espaço para networking e discussão de temas correlatos ao ambiente empresarial, analisando o mercado global, obstáculos e dificuldades para empreender e soluções práticas a serem aplicadas no dia-a-dia dos empreendedores do município.

O tema abordado foi Turismo Empreendedor e Geração de Novas Oportunidades com apresentação de cases dos empresários, Renato Agostini, diretor da Citur e Francisco Innecco, diretor da Rio de Janeiro Imóveis.

O tema escolhido é extremamente importante devido ao momento que Poços de Caldas vive, com concessão dos pontos turísticos em formato de circuito turístico integrado, englobando os atrativos Cristo Redentor e teleférico; Recanto Japonês; Fonte dos Amores e Véu das Noivas. Além de mais investimentos nos eventos da cidade, atração de novas empresas e com isso todo o desenvolvimento da cidade com grande oportunidades.

Para o secretário de Turismo, Israel Pereira, a cidade vive um grande momento. “Nosso papel é a receptividade,e os empresários, tem uma oportunidade de crescermos juntos nesse momento tão especial do turismo com uma troca super válida.” Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins o objetivo é conectar empresas de Poços e da região e proporcionar um ambiente de trocas. “Estamos na maior expansão da nossa cidade e consequentemente do Turismo também, e nosso objetivo é trazer novos empresários com mais oportunidades de negócio para Poços crescer cada vez mais.”

O projeto Conexão Sedet é realizado uma vez por mês, sempre abordando temas distintos e englobando ambas vertentes de atuação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, segmento de Comércio e Indústria, e setor Agropecuário.