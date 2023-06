Feito histórico: Brasil consegue reciclar 100% das latinhas de alumínio

Brasília, DF – Maio de 2023 marcou um marco histórico para a indústria de reciclagem de latas de alumínio no Brasil. De acordo com dados obtidos pela Recicla Latas, com o apoio da Associação Brasileira do Alumínio (Abal) e da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas), o país atingiu um índice de reciclagem de 100% em 2022, processando 390,2 mil toneladas de sucata de latinhas, equivalente a 31,85 bilhões de unidades comercializadas pelos fabricantes de latas ao longo do ano.

Essa conquista inédita foi celebrada pelas entidades envolvidas, destacando a importância da colaboração entre fabricantes e recicladores de latas, partes fundamentais desse processo de sucesso. Renato Paquet, secretário executivo da Recicla Latas, enfatizou a solidez e maturidade do sistema de logística reversa brasileiro das latas de alumínio, ressaltando que seus associados continuam aperfeiçoando o modelo e mantendo os índices em patamares elevados, cumprindo os compromissos assumidos com o Ministério do Meio Ambiente.

O índice de reciclagem de 2022 representa o maior da série histórica, superando o recorde anterior de 98,7% em 2021. Nos últimos 15 anos, a média de reciclagem tem se mantido acima de 95%, solidificando o Brasil como um dos principais recicladores de latas do mundo e tornando o setor um exemplo de economia circular. O presidente executivo da Abralatas e atual presidente do conselho da Recicla Latas, Cátilo Cândido, ressaltou que o ano de 2022 foi atípico, com ajustes de estoques na cadeia produtiva que influenciaram o índice de reciclagem, mas no final resultou em um maior fluxo de latas destinadas à reciclagem.

O sucesso alcançado na reciclagem de latas de alumínio para bebidas consolida o papel estratégico do alumínio na economia circular. Os investimentos realizados pelo setor do alumínio na ampliação e modernização das fábricas de reciclagem, bem como na criação de uma rede própria de coleta, são fundamentais para o protagonismo da indústria brasileira nesse segmento. Janaina Donas, presidente executiva da Abal, explicou que a capacidade da cadeia de atender a toda a demanda nacional é reafirmada, fortalecendo o alumínio como solução sustentável.

Além dos benefícios ambientais, a reciclagem das latinhas tem um impacto significativo na economia. Nos últimos 10 anos, evitou a emissão de mais de 15 milhões de toneladas de gases de efeito estufa (GEE) e injetou aproximadamente R$6 bilhões anualmente na economia brasileira. Essa atividade também contribui para a geração de trabalho e renda, beneficiando mais de 800 mil catadores em todo o país.