Instituto Educacional São João da Escócia e Escola Padrão colocam Poços na fase regional do Jemg

Poços de Caldas, MG – Terminou Neste domingo a etapa microrregional dos Jogos Escolares. Os campeões vão jogar a etapa regional que acontece na cidade de Passos em julho. Poços de Caldas será representada pelo Instituto Educacional São João da Escócia e pela Escola Padrão. No Módulo I a cidade vai disputar as modalidades de basquete masculino e feminino, futsal masculino e voleibol feminino, todas pelo Instituto Educacional São João da Escócia. Pelo Módulo II o Instituto São João da Escócia vai estar em Passos no basquete masculino e feminino. A Escola Padrão ficou com o título no voleibol feminino e também está na fase regional.

A equipe do Caic Em Prof Arino Ferreira Pinto de Poços de Caldas também teve a chance de se classificar para a etapa regional no futsal feminino do módulo II, mas acabou perdendo a decisão para a E.E. Major Leonel de Cabo Verde e ficou em segundo lugar.

“É com muito orgulho que falo deste desempenho das meninas na primeira competição da equipe. Estamos radiantes e ansiosos para a próxima etapa. Cada jogo foi desafiador e único, mas estamos muito felizes com nossas conquistas até agora. A campanha da equipe foi simplesmente irretocável, vencemos todos os jogos e não perdemos nenhum set. Sabemos que cada partida exigiu bastante atenção e esforço, mas com a experiência adquirida, estamos nos tornando cada vez melhores. A jornada tem sido gratificante e emocionante, e estamos determinados a seguir com tudo na próxima etapa”.

Professora Isabela Cristina Santos Souza.

“Como professor da Escola Padrão, é com imenso orgulho que destaco a brilhante campanha do time de voleibol feminino. Essas meninas são verdadeiras guerreiras, fruto de um trabalho árduo realizado pelo professor Renato ao longo de sete anos. É gratificante ver o quanto elas se desenvolveram e o quanto estão colhendo os frutos desse trabalho.

A Escola Padrão tem sido um ambiente propício para o crescimento dessas atletas, pois oferece uma formação completa que valoriza tanto o aspecto acadêmico quanto o esportivo. Além disso, contamos com o apoio irrestrito da diretoria e de outros professores, como o professor Júlio e a Fernanda, que têm sido fundamentais na jornada dessas meninas.

Neste campeonato elas demonstraram uma determinação e um espírito competitivo exemplares. Estão colhendo bons frutos, superando obstáculos e se destacando em cada partida. Nossa expectativa é plantar uma boa apresentação na regional em Passos.

Estou confiante de que essas meninas têm potencial para alcançar grandes feitos e mostrar todo o talento que possuem. Estarei ao lado delas, apoiando e incentivando em cada passo dessa jornada. Desejo a elas sucesso e que consigam deixar sua marca no voleibol regional”.

Professor Vagner Souza de Freitas

“A etapa dos Jogos Escolares realizada em Poços de Caldas foi um marco muito importante para nós. Foi uma fase muito bem organizada, com a participação de todas as escolas que se destacaram ao longo da competição. Foi um momento de celebração e encerramos essa etapa com alegria. O esporte vai além da saúde física, ele ensina valores como respeito, trabalho em equipe e união. Participar de uma equipe esportiva é algo que faz bem a todos os adolescentes, principalmente aos estudantes que defendem com garra a sua unidade de ensino. Isso é grandioso e contribui para a formação do caráter desses jovens.

Agora, seguimos em frente para a fase regional em Passos, dentro da proposta do estado de Minas Gerais. Estamos animados e continuaremos caminhando firmes, valorizando o esporte como um instrumento de educação e desenvolvimento dos nossos estudantes. O esporte tem o poder de unir e fortalecer nossa comunidade escolar, e tenho certeza de que faremos bonito nessa próxima etapa.

Desejo sucesso a todas as equipes e que possamos representar com orgulho nossas escolas e nossa região. Juntos, podemos alcançar grandes resultados e promover uma educação cada vez mais completa e inclusiva. Vamos em frente nessa jornada esportiva”;

Maria Helena Braga, Secretária de Educação de Poços de Caldas.

“Faz parte do esporte também enfrentar derrotas, mas é importante reconhecer o trabalho realizado até aqui. As meninas do nosso time fizeram uma campanha excelente, treinaram duro e chegaram até o fim da competição invictas. No entanto, sabemos que no esporte sempre há um vencedor e um perdedor. Queremos parabenizar não apenas as nossas meninas, mas também o time de Cabo Verde pelo desempenho.

O investimento no esporte é de extrema importância para a educação. No CAIC, acreditamos firmemente que o esporte é uma das ferramentas que se integram à cultura e à educação, complementando todas as disciplinas que os alunos aprendem na escola. O esporte é uma ferramenta vital para o desenvolvimento dos estudantes.

Nós, como gestoras, queremos que todos os nossos alunos estejam envolvidos na escola, treinando o tempo todo, jogando e se dedicando tanto aos estudos quanto ao esporte. Acreditamos que vale a pena investir nessa combinação, pois a educação salva vidas, assim como o esporte. No CAIC, essa é a nossa convicção.

Continuaremos a incentivar nossos alunos a se envolverem nas atividades esportivas, acreditando que o esporte desempenha um papel fundamental no desenvolvimento integral dos nossos estudantes. Estamos orgulhosas das conquistas alcançadas até o momento e motivadas a continuar apoiando e incentivando nossos alunos a se superarem em todas as áreas de suas vidas.

A educação e o esporte andam lado a lado e são capazes de transformar vidas. No CAIC, nós acreditamos nisso e seguiremos trabalhando para oferecer oportunidades valiosas aos nossos alunos. Juntos, podemos construir um futuro promissor através dessa união entre educação e esporte”.

Juliana Riemenschneider (diretora) e Fernanda Marcelino (vice-diretora)

Módulo I

Modalidade Município Escola Basquete Feminino Poços de Caldas Instituto Educacional São João da Escócia Basquete Masculino Poços de Caldas Instituto Educacional São João da Escócia Futsal Feminino Cabo Verde E.E. Major Leonel Futsal Masculino Poços de Caldas Instituto Educacional São João da Escócia Handebol Feminino Andradas Colégio Junqueira – Unidade I Handebol Masculino Andradas Colégio Junqueira – Unidade I Voleibol Feminino Poços de Caldas Instituto Educacional São João da Escócia Voleibol Masculino Monte Belo E.E. Presidente Tancredo de Almeida Neves

Módulo II