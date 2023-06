Poços de Caldas oficializa candidatura para Rede de Cidades Criativas da Unesco

Poços de Caldas, MG – O munibípio oficializou sua candidatura para integrar a Rede de Cidades Criativas da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), no segmento da Literatura. A documentação foi enviada na tarde da última segunda-feira (29) à plataforma específica da iniciativa, por meio da Secretaria Municipal de Governo.

A candidatura leva em conta a vocação de Poços de Caldas para a literatura e o desejo da sociedade poços-caldense e sul-mineira para que o município integre a Rede de Cidades Criativas. O trabalho vem sendo realizado há aproximadamente três anos por um grupo formado por membros do Polígono Sul-mineiro do Livro, que abrange mais de 170 cidades, além das pessoas que fazem parte do Comitê Organizador Poços Literária, título do projeto.

“Somente uma cidade de Língua Portuguesa hoje faz parte desse rol, que é Óbidos, em Portugal e nós queremos que Poços de Caldas possa ser a segunda a fazer parte deste seleto grupo”, destaca o prefeito Sérgio Azevedo.

A candidatura de Poços de Caldas na Rede de Cidades Criativas da Unesco recebeu aporte financeiro da ordem de R$ 130 mil, por meio de emenda parlamentar do deputado Mauro Tramonte, atendendo à solicitação do município de Poços de Caldas e do Polígono Sul-mineiro do Livro.

Na ocasião, o assessor do deputado, Demilton Vacarelli, destacou que a iniciativa é de grande relevância. “Tudo que divulga Poços de Caldas, em termos de turismo, é muito importante até porque o deputado é o presidente da Comissão de Gastronomia e Turismo da Assembleia, que foi idealizada por ele no mandato anterior e revalidada agora neste mandato. Ele entende que Poços de Caldas merece ser divulgada em todos os níveis e que isso é de grande relevância para todos nós”, pontuou.

A iniciativa considera o significativo histórico literário de Poços de Caldas, que registra índices de leitura maiores que as médias estadual e nacional, segundo pesquisa da Câmara Mineira do Livro (CML) e sedia a Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas e o Festival Literário Internacional (Flipoços), em sua 18ª edição, eventos que colocam a cidade no cenário literário mundial, fomentando a cultura literária e promovendo o incentivo à leitura no território.

A candidatura está ligada às possibilidades que poderão se abrir ao município e à região quando da transformação da aptidão de Poços de Caldas para a literatura em ativo estratégico para o desenvolvimento urbano sustentável. As ações estão sendo executadas por membros do Polígono Sul-mineiro do Livro. Para auxiliar nos trabalhos, foi criado um Grupo Consultivo para suporte à candidatura de Poços de Caldas ao Selo Internacional Cidades Criativas da Unesco.

Rede de Cidades Criativas da Unesco

Criada em 2004, a Rede visa promover a cooperação com e entre as cidades que identificam a criatividade como um fator estratégico para o desenvolvimento sustentável. Atualmente, as 180 cidades que compõem a Rede trabalham juntas para alcançar um objetivo comum: colocar a criatividade e as indústrias culturais no centro de seus planos locais de desenvolvimento, além de cooperar ativamente com os planos de âmbito internacional.

O Brasil é o terceiro país que mais tem cidades na Rede, atrás somente de China e Itália. São 12 no total: Florianópolis (Gastronomia), Curitiba (Design), Belém (Gastronomia), Santos (Cinema), Salvador (Música), Brasília (Design), Paraty (Gastronomia), João Pessoa (Artesanato e Artes Populares), Fortaleza (Design), Belo Horizonte (Gastronomia), Campina Grande (Artes Midiáticas) e Recife (Música).