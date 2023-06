Políca Militar registra homicídio na Chácara Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – No dia 03 de junho de 2023, às 19h30, a Polícia Militar recebeu uma chamada de emergência via 190, informando sobre um homicídio ocorrido na Rua Francisco Cassiano da Silveira, localizada no bairro Chácara Poços de Caldas. Rapidamente, as guarnições foram despachadas para o local dos fatos.

Ao chegarem ao endereço, os policiais constataram a presença de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que já havia verificado o óbito da vítima. Tratava-se de um homem de 36 anos cuja vida foi tragicamente tirada.

Imediatamente, as diligências foram iniciadas com o intuito de elucidar o crime. Com base em investigações preliminares, o autor do homicídio foi identificado como um homem de 43 anos. As equipes policiais, incluindo a ROCCA (Rondas Ostensivas Com Cães) e a equipe TM32347, empreenderam um rastreamento ágil e eficiente, que resultou no êxito da localização do autor.

O suspeito foi encontrado no bairro Parque Pinheiros. Durante o interrogatório, ele confessou a autoria do crime, porém se recusou a fornecer informações sobre a motivação por trás do trágico evento. A polícia judiciária ficará responsável pela investigação desse aspecto, visando esclarecer os motivos que levaram ao homicídio.