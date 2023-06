Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais neste domingo, 04

Poços de Caldas

A previsão do tempo para este domingo, 04, é de céu claro e sem previsão de chuvas. Temperatura máxima pode chegar aos 21 graus e a mínima de 10 graus.

Minas Gerais

Neste fim de semana, as condições meteorológicas são favoráveis ao tempo estável em todas as regiões do estado de Minas Gerais por causa do predomínio de uma massa de ar frio e seco associada a um sistema de Alta Pressão Atmosférica.



As baixas temperaturas possibilitam a formação de geada fraca em pontos isolados do Sul do estado, sobretudo, nas localidades situadas na serra da Mantiqueira na divisa dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.