Em 2020, para cada R$ 1,00 gerado pela economia foram consumidos 6,2 litros de água

Brasília, DF – Em 2020, foram consumidos 6,2 litros de água para cada real de valor adicionado bruto (VAB) gerado pela economia brasileira. Esse é um dos dados divulgados no dia 2 de junho nas Contas Econômicas Ambientais da Água (2018-2020), um estudo realizado pelo IBGE em parceria com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) que traz informações sobre os estoques de recursos hídricos e a contribuição da água para as atividades econômicas e as famílias.

“A água é muito importante para a economia, sendo utilizada por todas as atividades econômicas, seja no meio produtivo ou para consumo humano”, afirma o gerente das Contas Econômicas Ambientais, Michel Lapip.

Ainda no indicador de intensidade hídrica de consumo, que apresenta a vazão consumida de água (em litros) para gerar cada real de VAB, destaca-se a Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e agricultura entre as atividades econômicas analisadas na publicação. Esse setor necessitou de 683,8 litros de água para gerar cada real de VAB em 2020. Frente ao ano anterior, houve queda de 27,2%. Nesse período, enquanto o consumo de água dessa atividade aumentou 1,8%, o VAB cresceu 39,9%. Quando retirado o consumo de água do solo (decorrente das chuvas), a atividade consumiu 78,4 litros para cada R$ 1 gerado em 2020.

O estudo também calculou o indicador de atividades a partir do uso total da água (todo o volume de água que chega através do abastecimento ou é retirado diretamente do meio ambiente) em vez de considerar apenas o consumo, quando é excluído o volume que volta ao meio ambiente. Nesse caso, houve maior intensidade do uso de água pelas hidrelétricas da atividade Eletricidade e gás, por causa do volume de água necessário para movimentar as turbinas do setor.

Valor da produção de água de distribuição e serviços de esgoto no país é de R$ 74,5 bilhões

O valor da produção de água de distribuição e serviços de esgoto foi estimado em R$ 74,5 bilhões em 2020. Entre os componentes dessa atividade destaca-se a água de distribuição, que respondeu por 65,7% desse total. Pelo lado da demanda, as famílias foram as principais responsáveis tanto pelos gastos do uso dessa água (59,4%) quanto pelos gastos dos serviços de esgoto (59,8%).

A pesquisa também relacionou consumo intermediário com água de distribuição às vazões de água recebidas da atividade Água e esgoto e calculou seu custo médio. Na Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, esse custo médio foi de R$ 0,11 por metro cúbico (m³). No setor, o volume de água que vem do abastecimento é relacionado principalmente aos perímetros públicos de irrigação (PPI), que se destinam à exploração agrícola.

Excluída a atividade Água e esgoto, o custo médio da água e esgoto para o total das atividades econômicas foi de R$ 5,75/m³. Já o custo médio para as famílias foi de R$ 3,59/m³. O custo médio por volume de água e esgoto para o total da economia foi R$ 4,09/m³ em 2020. Em 2018, esse valor havia sido de R$ 3,50. O Centro-Oeste registrou os maiores valores em 2020 (R$ 5,29 para cada mil litros).

Entre 2018 e 2020, houve um crescimento médio de 1,9% no volume de água retirada para Captação, tratamento e distribuição da água, percentual que é considerando relativamente estável. As famílias, como usuárias finais, foram responsáveis por 70,5% desse volume. Nesse período, enquanto as famílias aumentaram em 1,6% o total do uso da água de abastecimento, a utilização de água nas atividades econômicas recuou em média 3,2%. Somente em 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19 no país, houve queda de 11,3% frente ao ano anterior em relação às atividades econômicas. (Fonte IBGE)

Foto: Licia Rubinstein