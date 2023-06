Área de lazer Miguel Arcanjo Salles foi inaugurada oficialmente pela prefeitura

Neste domingo (04), foi inaugurado oficialmente a área de lazer Miguel Arcanjo Salles, com uma programação especial para a comunidade. O local, foi totalmente revitalizado buscando descentralizar as áreas de lazer e esportes trazendo para perto da população opções de recreação e entretenimento.

A secretaria de Esportes promoveu diversas ações durante a manhã, com atividades recreativas, aulas de dança, alongamento, pula-pula, escorregador e distribuição de pipoca e algodão-doce. Também contou com apresentação musicais das crianças da Instituição Bem Viver.

Diversos agentes políticos e comunidade passaram pelo local e durante a solenidade de inauguração, o prefeito Sérgio Azevedo, fez questão de convidar os moradores para a entrega do espaço, informando que é mais uma área para todos, que precisa ser cuidada. “Os bairros estão sendo cuidados, com novos espaços para diversas atividades durante todo o dia, espaços ocupados com atividades esportivas e culturais e novas áreas para a comunidade em geral.”

A revitalização foi realizada pelas secretarias de Serviços Públicos e Obras e foi feita pelos próprios servidores municipais que colocaram todo empenho neste projeto. O espaço conta com ampla área de lazer, academia ao ar livre, pista de caminhada e corrida, parquinho novo, pergolado, além de um novo projeto paisagístico e iluminação completamente renovada.

Para o secretário de Serviços Públicos, Celso Donato, a união de esforços que vem dando muito resultado. ” Foi nos dada essa missão pelo prefeito Sérgio, em buscar áreas da prefeitura dos bairros e transformá-las em espaços para a comunidade com as características da cidade. Mediante diversas secretarias temos conseguido realizar o trabalho, com todo o planejamento dos espaços e mão de obra dos servidores municipais. Temos o mirante Santa Rita, agora aqui no Kennedy, vamos começar mais uma no Jardim Philadelphia e estamos levanto a todos os bairros mais qualidade de vida e segurança.”

Miguel Arcanjo Salles

A área leva o nome do servidor municipal Miguel Arcanjo Salles, nascido em 1926, casado com Cezarina e pai de seis filhos.

Jardineiro talentoso, iniciou suas atividades no horto municipal, tendo participado da construção da infra-estrutura para produção de mudas para os jardins das principais praças da cidade, sendo responsável pela decoração das praças Getúlio Vargas, Pedro Sanches e Dom Pedro II.

Inclusive seu excelente trabalho de remodelações dos canteiros de roseiras coloridos na praça Dom Pedro II foi reconhecido pela Câmara Municipal, que na ocasião aprovou um voto de congratulações, dando o título àquele logadouro de “A praça mais bonita”.

Por recomendação do prefeito da época, retornou ao horto municipal, desta vez para uma nova restauração dos viveiros de plantas e arborização da cidade, atividades estas que o fizeram alcançar o posto de administrador da divisão de parques e jardins, onde tão bem trabalhou por longos anos.

Falecido em 2001, deixou aos descendentes o amor pela profissão, hoje seu filho Marcos Salles e o neto Miguel Salles trabalham na mesma divisão de parques e jardins, desempenhando excelente trabalho.

Assim por dedicar 54 anos da sua vida à profissão que tanto amava, acreditamos que emprestar o nome Miguel Arcanjo Salles a uma área de lazer da cidade seria uma das mais justas homenagens à sua memória.

Serviço

Área de Lazer Miguel Arcanjo Salles

Local: Rua Mucovita, Jardim Kennedy