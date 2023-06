Partage Shopping vai sortear vale-viagem de R$ 7 mil em promoção do Dia dos Namorados

Poços de Caldas, MG – O Partage Shopping Poços de Caldas preparou uma promoção de Dia dos Namorados que vai presentear um casal com um vale-viagem de R$ 7 mil. Para participar da campanha é preciso acumular R$ 150 em compras em uma ou mais lojas participantes e depois resgatar o número da sorte, no período de 1º a 20 de junho.

As trocas realizadas pelo aplicativo Partage Shopping valem cupons em dobro. Já os pagamentos realizados através das maquininhas da Shopbanx triplicam as chances de ganhar, com direito a três números da sorte.

“O vale no valor de R$ 7 mil vai garantir experiências inesquecíveis para o casal ganhador, que poderá escolher a viagem entre os diversos destinos oferecidos pela CVC”, comenta Dennison Coelho, superintendente do Partage Shopping Poços de Caldas.

DICAS DE PRESENTE

Primeiro e principal centro de compras, gastronomia e entretenimento da região, o Partage Shopping Poços de Caldas reúne grandes marcas e diversas opções de presentes para surpreender neste Dia dos Namorados. Confira algumas dicas de presentes:

Roupas e acessórios: para os antenados no mundo da moda, o empreendimento conta com várias lojas e as últimas tendências. Calças, blusas, calçados, óculos e joias, são opções para todos os gostos e bolsos.

Gastronomia: um bom vinho pode ser a escolha certa para celebrar a data. No centro de compras há diversos rótulos nacionais e importados, além de outros produtos, como cervejas artesanais, chocolates e massas especiais.

Esportes: se o seu namorado ou namorada é fã de atividades físicas, o empreendimento tem lojas voltadas para o segmento esportivo com itens essenciais para a prática de exercícios. Conjuntos de calça e agasalho são uma boa opção, ainda mais agora durante a época mais fria do ano.

Tecnologia: aparelhos celulares estão na lista de bons presentes, além de facilitar – e muito! – a comunicação entre o casal. Outros artigos eletrônicos, como TV e smartwatch, também podem fazer muitas pessoas felizes.

Estética: procedimentos como depilação a LED ou a laser, microagulhamento, bambuterapia e day spa são boas opções para o autocuidado.