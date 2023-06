Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais nesta segunda-feira, 05

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta segunda-feira, 05, é de céu claro e sem previsão de chuvas. Temperatura máxima pode chegar aos 21 graus e a mínima de 10 graus.

Minas Gerais

Nesta segunda-feira, 5, o tempo fica estável com predomínio de céu claro em praticamente todas as regiões de Minas Gerais.



No Norte, Noroeste, Triângulo, Oeste e parte da região Central, o ar seco deixa os índices de umidade relativa do ar em torno de 30% à tarde.



No extremo Sul mineiro, há possibilidade de geada fraca e isolada na próxima madrugada, especialmente na serra da Mantiqueira.



Em Belo Horizonte, a temperatura máxima à tarde deve ficar na casa dos 25°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 30%.