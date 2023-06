Procon de Poços realiza atualização técnica e não realiza atendimentos presenciais hoje

Poços de Caldas, MG – O Procon de Poços de Caldas, informa que hoje(5), não realiza atendimentos presenciais, uma vez que os servidores vão passar por uma atualização técnica.

Acontece o projeto “Bate-papo Legal”, que visa garantir aos servidores e estagiários do órgão, conhecimento sobre as mais diversas áreas do direito e a implicância na proteção e defesa do consumidor.

Hoje o juiz, Maurício Cunha, titular do Juizado Especial Cível, ministra uma atualização aos colaboradores, pois o juizado tem como principal objetivo a resolução pacífica dos conflitos, por meio da conciliação e do acordo, tendo sido criado para solucionar, de forma gratuita, as causas consideradas simples, sempre pautado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, bem como buscando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade.

Segundo a coordenadora do Procon, Fernanda Soares, a instituição busca promover a harmonia nas relações entre consumidor e fornecedor, por isso essas capacitações são tão necessárias. “Mais de 90% das reclamações do Procon, que não são solucionadas via administrativa ou que padecem de danos morais são encaminhadas ao Juizado Especial Cível e com isso buscamos fortalecer a parceria entre as duas instituições e também dar capacitação técnica aos atendentes.’

O atendimento on-line pela Ouvidoria Digital da Prefeitura, o eOuve, funciona normalmente e as ocorrências relativas à defesa do consumidor podem ser feitas pelo endereço: http://pocosdecaldas.eouve.com.br.