Unimed Poços inaugura novo escritório comercial na zona sul da cidade

Poços de Caldas, MG – A Unimed Poços de Caldas realizou no último sábado (03), a cerimônia de inauguração de seu novo escritório comercial na zona sul da cidade. O evento reuniu membros da comunidade local e diversas autoridades políticas, dentre elas o Prefeito Sérgio Azevedo, presidente da Câmara Municipal Douglas Dofu e o Secretário de Saúde Thiago Mariano.

Localizado na Avenida Eduardo Luciano Marras, 215 – Conjunto Habitacional, o escritório marca uma ampliação do atendimento da cooperativa de saúde e representa apenas o início das atividades que serão levadas para a região. “Queremos estar presente em diversos pontos da cidade e levar a todas as regiões a qualidade do nosso serviço, com projetos sociais e programas gratuitos, como o Curso para Gestantes” afirma o presidente da Unimed Poços, Odilon Trefiglio Neto.

Há três anos com uma loja de artigos para festa na região, o comerciante Luciano Ariceto comemora a chegada do novo vizinho. “Para nós é uma honra poder participar deste momento de celebração da Unimed e ter a cooperativa em nosso bairro. Isso demonstra um cuidado e preocupação com todos os moradores da zona sul” celebra.

Cuidado com a Saúde

Com o objetivo de levar informações sobre saúde, promoção e qualidade de vida, a equipe multidisciplinar do Espaço Viver Bem esteve realizando aferição de pressão e teste glicêmico. Uma atração especial foi a Bike Suco, onde as pessoas podiam pedalar e fazer o próprio suco, desta forma a cooperativa pôde incentivar a prática esportiva e uma alimentação saudável.

Outra forma de incentivar o cuidado com a saúde é a promoção oferecida pela Unimed durante o mês de junho: 10% de desconto vitalício no plano Unifácil, com isenção de carência para consultas e exames simples. “Nós temos nos preocupado em oferecer planos de acordo com o perfil e necessidades da população. Um deles é o Unifácil, um plano de saúde completo, com toda qualidade e cobertura Unimed, porém mais acessível. Além disso, fechando o plano no mês de maio, o beneficiário ainda concorre a uma bicicleta novinha” explica o coordenador Comercial, Luiz Carlos Cardoso.

Sobre a Unimed Poços

Fundada em 1991, a Unimed Poços é uma cooperativa de saúde com mais de 265 médicos cooperados e cerca de 650 colaboradores. A Unimed Poços está presente em outras cinco cidades: Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Caldas e Campestre. Com hospital próprio, certificado pela ONA (Organização Nacional de Acreditação) – Nível 3, farmácia e extensa rede de serviços credenciados (laboratórios, hospitais e clínicas), atende mais de 50 mil beneficiários.