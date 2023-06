43ª Olimpíada dos Trabalhadores: campeões são premiados em evento especial

Poços de Caldas, MG – Foram premiados na noite desta segunda-feira os campeões da 43ª Olimpíada dos Trabalhadores. O evento foi realizado na Casa Sales. Foram premiados os vencedores por grupo e modalidade. A 43ª Olimpíada dos Trabalhadores agitou todo o mês de maio com jogos espalhados por toda a cidade.

Este ano, 39 empresas participaram dos jogos. Totalizando 46 modalidades esportivas entre masculino e feminino e com a participação de mais de 4 mil atletas. As modalidades incluíram natação, vôlei, handebol, futsal, sinuca, ciclismo, judô, truco, bocha, vôlei de areia e basquete. A premiação foi feita pelo vice-prefeito, Júlio César de Freitas. secretário de Esportes, Fernando Henrique dos Santos, pela secretária de Administração, Ana Alice de Souza e pelo vereador Paulista.

“Gostaria de expressar minha satisfação em relação ao ano de 2023, que se revela especial para todos nós, especialmente para o esporte. Este ano a Olimtra alcançou recordes impressionantes, além disso, tivemos a honra de sediar a premiação final na Casa Sales, um local magnífico, onde buscamos valorizar nossos atletas, empresas e o esporte como um todo. Isso, sem dúvida, é motivo de grande alegria para todos nós”, destacou o secretário de Esportes, Fernando Henrique dos Santos, Pelezinho. Ele ressaltou que a Olimtra atualmente se configura como o maior evento esportivo da região, abrangendo todas as modalidades olímpicas, tanto individuais quanto coletivas. “Estamos introduzindo novas modalidades e contando com a participação significativa das empresas. Acredito que esse é exatamente o caminho que desejamos trilhar, buscando a participação ativa dos munícipes nos esportes, no lazer e no entretenimento, resultando em um produto final que atenda às necessidades da população como um todo”, falou o secretário.

O vice-prefeito Júlio César de Freitas destacou o evento. “A Olimtra é sempre é uma festa linda que tive a oportunidade de participar ao longo de vários anos e várias edições. O encerramento desta noite foi realmente especial, uma festa incrível. Gostaria de parabenizar todas as empresas participantes por seu envolvimento e contribuição para o sucesso do evento. Tenho certeza de que no próximo ano teremos um evento ainda maior, com mais participantes e surpresas”, destacou o vice-prefeito. “É importante ressaltar o pertencimento que essas conquistas trazem, o vínculo, o afeto e a ligação entre o atleta e a empresa que o apoia. Isso fortalece a união e promove um sentimento de orgulho e identificação. Quero expressar meu reconhecimento e gratidão a todas as empresas que participaram e fizeram desta olimpíada uma das melhores da história”, disse Tio Júlio.

Representando a Câmara Municipal, o vereador Wellington Guimarães (Paulista) também salientou a dedicação de atletas e empresas que estiveram na competição. “Fico muito feliz por representar o Legislativo e dar a verdadeira importância desse evento em nosso município onde cerca de dois mil atletas participam e dão o melhor de si. É um momento que me alegra, quero parabenizar a Secretaria de Esportes, em especial ao secretário Fernando Pelé, assim como todos os envolvidos e as empresas participantes. Foi um evento maravilhoso, que nos deixa com aquele gostinho de quero mais. Agora, aguardamos ansiosos pelo próximo ano, esperando que seja igualmente bem realizado”, disse Paulista.

A Caldense participou do Grupo A pela primeira vez e ficou com o segundo Lugar, ficando atrás apenas da prefeitura. Para Ailton Lopes a importância para o clube disputar os jogos é muito grande. “Pela primeira vez, a Caldense se aventurou na categoria A e conquistou o vice-campeonato. Essa foi uma decisão tomada a pedido do Rovilson, e decidimos arriscar em mais modalidades”, disse Ailton Lopes, diretor de esporte especializado da Caldense, ele destacou que uma grande novidade deste ano foi a participação das meninas da Caldense nas Olimpíadas dos Trabalhadores. “Foi a primeira vez que tivemos a equipe feminina representando o clube nessa competição e elas fizeram uma campanha espetacular e foi uma grande conquista para nós”, disse Lopes. “A Caldense sempre teve uma presença forte na categoria B, sendo várias vezes campeã nessa categoria. Agora, estamos nos desafiando na categoria A, e ficamos em segundo lugar, perdendo para a equipe da Prefeitura. Vale ressaltar que, em todas as modalidades de quadra, a Caldense foi campeã, exceto no futsal. É uma tradição do clube, mas infelizmente não conseguimos obter sucesso nesta edição”, disse. O próprio Ailton quase ficou com um título individual. Depois de eliminar Franco Martins, um dos favoritos no squash, mas perdeu a decisão para o filho. “A final foi ainda mais especial, pois enfrentei meu filho. Foi uma experiência incrível poder jogar contra ele”, disse Lopes que acredita que no próximo ano a Cadense terá uma participação ainda maior, com mais pessoas envolvidas.

A Olimpíada dos Trabalhadores é relizada graças a ajuda de vários parceiros. Um deles é a Casa Sales, local onde foi realizada a cerimônia de premiação. “É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco sobre a nossa participação nesta competição. Sempre nos esforçamos para fazer o nosso melhor e é gratificante ver que nos destacamos. Ficamos felizes em estarmos entre os vencedores, representando a nossa empresa, que é tradicional apoiadora do esporte e incentiva a prática esportiva entre os nossos colaboradores”, disse Paulo Sales Junior, que também é representantes da PoçosTec, uma das participanres da competição. “É uma grande satisfação estar entre os primeiros colocados e gostaria de parabenizar o trabalho da Secretaria de Esportes. Sabemos da dificuldade que é organizar um evento dessa magnitude, com a quantidade de jogos e empresas participantes. É uma responsabilidade enorme e a Secretaria de Esportes sempre desempenha um excelente trabalho. Também gostaria de agradecer pelo recebimento do troféu de participação especial. É uma honra ser parceiro da secretaria e da Casa Sales, contribuindo para o desenvolvimento do esporte. É muito gratificante poder fomentar o esporte em nossa cidade. Quero expressar minha gratidão ao Pelézinho, a todos os representantes da Secretaria de Esportes e parabenizar nossa equipe pelo bom trabalho realizado. No próximo ano, vamos buscar a primeira colocação do grupo B e continuar trabalhando duro para o sucesso do esporte em nossa região”.

GRUPO A

1º lugar – Prefeitura – 243,83 pontos

2º lugar – Caldense – 174 pontos

3º lugar – O.A.B. – 109,5 pontos

GRUPO B

1º lugar – D.M.A.E – 50 pontos

2º lugar – PoçosTec – 37 pontos

3º lugar – Lieu Du Vin – 29,5 pontos

GRUPO C

1º lugar – I.N.B – 46 pontos

2º lugar – Silgan White Cap – 22 pontos

3º lugar – Frigonossa – 18 pontos

