Arte Ziriguidum propõe experiência artística unindo teatro e pintura

Poços de Caldas, MG – Nesta segunda temporada do espetáculo Carta ao meu corpo no Arte Ziriguidum, inauguramos a proposta de unir à experiência do teatro a experiência da pintura pós-espetáculo. A plateia, após a apresentação teatral da Cia. Conscius Dementia, é dirigida até o atelier para viver uma atividade mediada pela artista plástica Dalmoni Lydijusse.

A proposta é que a pintura ofereça contato com o que o foi gerado. Assim, pincéis e tinta são usados como matéria para dar cor à voz, como possibilidade de expressão individual, de maneira livre e espontânea, a revelar imagens que nascem desse processo.

Em seguida, conversar sobre a experiência vivida, e sobre como foi processado o contato com a tinta, é um convite para imergir nesta relação desperta pelo teatro e a pintura.

PROGRAMAÇÃO

1ª SESSÃO

16h30 às 17h – Espetáculo Carta ao Meu Corpo – Cia. de Teatro Conscius Dementia

17h15 às 17h45 – Vivência artística – pintura – mediação Dalmoni Lydijusse

17h45 às 19h – Roda de conversa

2ª SESSÃO

20h às 20h30 – Espetáculo Carta ao Meu Corpo – Cia. de Teatro Conscius Dementia

20h45 às 21h15 – Vivência artística – pintura – mediação Dalmoni Lydijusse

21h15 às 22h – Roda de conversa

INGRESSOS LIMITADOS JÁ ESTÃO À VENDA

R$ 80

Compras somente pelo WhatsApp 35 99194 3534

17 de junho de 2023

Rua Ouro Preto 102

Arte Ziriguidum