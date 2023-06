Câmara Municipal recebe nesta terça a exposição “Gaia, por Luiz Mota”

Poços de Caldas, MG – A riqueza e a biodiversidade do planeta, retratadas de formas vívidas e pulsantes, são um convite a apreciadores de artes plásticas para a nova exposição do premiado artista plástico, Luiz Mota, na Câmara Municipal de Poços de Caldas. A exposição “Gaia” reúne técnicas mistas para dar vida a pássaros e outros animais em aquarela, óleo, pintura acrílica e pastel. A mostra tem apoio do vereador Flavinho Lima e Silva, com convite aberto à população. O evento de abertura acontece nesta terça (6), às 14 horas.

Reconhecido por seus trabalhos em grandes dimensões representando a figura humana, Mota apresenta, nesta mostra, a biodiversidade, em uma seleção de 17 obras.

“A grande ideia da exposição é fazer com que as pessoas reflitam e se sensibilizem em relação à diversidade do nosso planeta e a ideia da conservação. Minha intenção é que a observação das imagens possa motivar reflexões importantes e um olhar mais cuidadoso em relação à preservação ambiental. Estou muito feliz em retomar à Câmara, graças ao apoio e acolhimento do vereador Flavinho Lima e Silva e de todos os vereadores da Casa, realizando a segunda mostra de meus trabalhos, este ano, neste espaço que representa toda a população de Poços e acolhe as artes de forma tão relevante,” contou o artista.

Quem é Luiz Mota

Doutor Honoris Causa em Artes Plásticas, com título concedido pela Federação Brasileira dos Acadêmicos da Ciência, Letras e Artes – FEBACLA, em 2018, Mota é psicólogo e autodidata como artista plástico, desenvolvendo seus trabalhos com grafite, nanquim, aerógrafo, carvão vegetal e pastel. Artista com trabalhos expostos em grandes salões na Europa, tem participação ativa em exposições e premiações que o colocam em destaque no cenário nacional e internacional.

Participou de exposições coletivas e individuais, obtendo prêmios e medalhas, em países como Portugal, Alemanha, Espanha, Itália, Inglaterra e Holanda, além de mostras em relevantes salões e galerias no Brasil.

É membro: ANAP, Academia Nacional de Artes Plásticas – Brasil; ALA, Academia Latino-americana de Arte; ABA, Associação Brasileira da Aquarela e da Arte sobre Papel; AIAM, Accademia Internazionale d’Arte Moderna, da Itália; IAA, Internacional Association of Art, da França.

Em geral seus trabalhos são figurativos, em grandes formatos e cores vibrantes. A formação e Psicologia agrega valor à sua obra artística, que produz realisticamente expressões faciais carregadas de emoção e sentimentos dos indivíduos que permeiam seu imaginário. No entanto, é na produção em aquarela, óleo sobre tela e acrílica que mais se identifica.