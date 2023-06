Charretes proibidas

O projeto que proíbe a utilização de veículos de tração animal para o turismo em São Lourenço (foto) foi aprovado pela Câmara Municipal. O texto prevê que os 35 donos das charretes atuantes encerrem as atividades em até 180 dias, contados a partir da data da publicação da nova lei. Os trabalhadores do setor devem receber um auxílio social de R$ 30 mil, pago em três parcelas pela Prefeitura, e cesta básica mensal durante um ano. A penalidade para quem descumprir a medida é de R$ 265,90 a R$ 1329,50. A multa pode dobrar se houver reincidência. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Patos incentiva Empreendedorismo Juvenil

Cerca de 80 estudantes inscritos na primeira turma do curso técnico em Administração do Núcleo de Empreendedorismo Juvenil (NEJ) da Escola do Sebrae, em Patos de Minas, participaram da aula inaugural. A iniciativa do Sebrae Minas, em parceria com a Prefeitura/Proman 5.0 e Fepam/Colégio Universitário Unipam, tem o objetivo de desenvolver o perfil empreendedor com foco no protagonismo e na iniciativa, além de preparar estes jovens para os desafios do mercado de trabalho. O NEJ em Patos é o primeiro na região Noroeste e Alto Paranaíba do estado. (Folha Patense)

Nanuque comemora Meio Ambiente

O Dia Mundial do Meio Ambiente foi celebrado no último final de semana em Nanuque com uma feira quee reuniu autoridades, escolas e cidadãos na busca de apresentar soluções no que diz respeito à problemática da questão ambiental. Em 2023, a sob o lema #CombataAPoluiçãoPlástica, a data oferece uma oportunidade para ampliar o apelo aos governos, cidades e empresas, a fim de que invistam e implementem soluções para acabar com a poluição plástica. Neste ano, o Frisa participou em parceria com a Escola estadual Vale do Mucuri, onde apresentou temas abordando a reciclagem, coleta seletiva e compostagem. (Jornal Em Tempo – Nanuque)

Grupo participa de reassentamento

O Grupo de Estudos e Pesquisa Socioambientais da Universidade Federal de Ouro Preto foi nomeado pela Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais (Cimos) do Ministério Público de Minas Geraise pela comunidade de Gesteira, município de Barra Longa, para atuar como expert no acordo coletivo para reassentamento da comunidade atingida pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015. A nomeação, acatada pelo Consórcio Público para o Desenvolvimento do Alto Paraopeba, responsável pela execução das obras, e pela Prefeitura de Barra Longa, deveu-se ao trabalho realizado pelo grupo junto à comunidade de Gesteira. (Jornal O Liberal – Ouro Preto)

Poços de Caldas realiza seminário

Os efeitos das mudanças climáticas já podem ser sentidos em todo mundo, como, por exemplo, o aumento da temperatura global e uma intensa variabilidade climática, com extremos como períodos de seca mais prolongados, chuvas torrenciais, tempestades e enchentes devastadoras. Por isso foi organizado o 1° Seminário do Meio Ambiente” com o tema: Meio Ambiente e Sustentabilidade, por meio da secretaria municipal de Meio Ambiente em parceria com o IF Sul de Minas, Universidade Federal de Alfenas, Autarquia Municipal e com apoio do Sest/Senat e Senac. O evento tem como foco no protagonismo frente a crise ambiental, com debates científicos sobre ações desenvolvidas em diversas escalas e envolvendo os diferentes setores da sociedade para troca de experiências e incentivo à transformação. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Mini Mister é de Sete Lagoas

Após conquistar pelo segundo ano consecutivo o título de Mister Mirim de Minas Gerais, o setelagoano Pedro Murse Chamon Batista Gomes faturou, no Paraná, o concurso nacional da categoria. Sem recursos e apoio recorreu a amigos e familiares, o que o possibilitou junto os pais viajar para Curitiba e concorreu ao título de Mister Brasil Infantil. E valeu a pena: na oportunidade, ele foi campeão do concurso de beleza infantil, disputado nos dias 20 e 21 de maio em, Curitiba (PR). Pedro iniciou a sua trajetória de Mister concorrendo no concurso em Sete Lagoas, onde venceu representando o bairro São João. (Jornal Sete Dias – Sete Alagoas)

UAIs incorporam serviços do Detran-MG

A partir dessa terça-feira, 6, as Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) Poços de Caldas, no Sul de Minas, e Ponte Nova, na Zona da Mata, absorvem novos serviços do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG). Os serviços são relacionados a veículos e eram prestados em delegacias regionais do órgão. Agora, serão realizados exclusivamente nas UAIs. Os atendimentos nas unidades devem ser agendados previamente nos canais oficiais do Governo de Minas – site do Detran-MG, Portal MG e aplicativo MG App. (Jornal de Uberaba)

