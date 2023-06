Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais nesta terça-feira, 06

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta terça-feira, 06, é de céu claro e sem previsão de chuvas. Temperatura máxima pode chegar aos 21 graus e a mínima de 09 graus.

Minas Gerais

Nesta terça-feira, 06, o tempo segue estável na maior parte de Minas Gerais e haverá declínio da umidade relativa do ar, exceto na região Leste.



O céu fica claro a parcialmente nublado com possibilidade de geada em pontos isolados no Sul/Sudoeste. Céu claro a parcialmente nublado com névoa úmida ao amanhecer no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata.



Nas demais regiões, céu claro com névoa seca.



Na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), mínima entre 7/9 ºC e máxima entre 25/27ºC.