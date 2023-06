Projeto Nossa Biblioteca distribui livros em escolas públicas de Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – O hub de projetos Nossa Biblioteca, criado pela CLIC, empresa de marketing social, enviou mais de 82 mil livros por todo o Brasil e procura patrocínio para aumentar essa marca. Com foco nas escolas públicas, a iniciativa já encaminhou acervos para bibliotecas escolares, comunitárias, de ONGs e do sistema prisional, alcançando a marca de 429 bibliotecas atualizadas por todos os estados brasileiros. Com a missão de atenuar problemas sociais relacionados à educação, a CLIC oferece, para qualquer empresa, a oportunidade de remanejar verbas que seriam utilizadas em impostos, para contribuir com o envio de livros através da Lei Rouanet.

Até o final de 2023 o objetivo da CLIC é alcançar a marca dos 100 mil livros entregues. Para isso, conta com o Nossa Biblioteca II, novo projeto que reúne escritores, artistas, contadores de histórias e bibliotecários. O Nossa Biblioteca II consiste no envio de 5.600 livros, distribuídos entre 35 escolas, com eventos de incentivo à leitura para alunos e professores. Cada um dos acervos bibliográficos foi definido com a curadoria do escritor Sergius Gonzaga e conta com títulos de referência entre infantis, infantojuvenis e da literatura nacional e internacional, contemplando leitores de todas as idades.

Além do envio de livros, o Nossa Biblioteca II também proporciona eventos culturais, como a contação de história teatralizada

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua 2019), a taxa de analfabetismo entre pessoas a partir de 15 anos de idade é de 6,6%, cerca de 11 milhões de brasileiros. Neste contexto, Adriane Laste, idealizadora do projeto e responsável pelo relacionamento institucional com os patrocinadores, tem o trabalho movido pela busca em fazer a diferença. Para ela, o Nossa Biblioteca II é uma oportunidade muito além do marketing social para as empresas: “as patrocinadoras ganham a chance de se conectar com as comunidades onde estão localizadas, contribuindo para a educação da região”, explica Adriane.

Além do envio de livros, o Nossa Biblioteca II também proporciona eventos culturais. Entre eles estão dois tipos de oficinas para professores, uma voltada para a comunicação através do livro e outra de contação de história teatralizada, para alunos de escolas públicas na faixa etária de 7 a 12 anos. Cada um destes momentos é pensado visando desenvolver o interesse das crianças pela leitura. O projeto conta também com cinco eventos de contação de história para crianças, realizados em locais públicos. As ações disponibilizarão os recursos de LIBRAS e audiodescrição caso os locais tenham alunos e/ou professores surdos, cegos ou baixa visão.

Próximas entregas em Poços:

07/06 – Escola Municipal Sérgio de Freitas Pacheco – EMPRESA DOCOL – Poços de Caldas

14/06 – Escola Municipal Professor Antônio Sérgio Teixeira – EMPRESA DOCOL – Poços de Caldas

Fonte: Ass. de Imprensa Navecomunica

Fotos: Gerson Turelli / Divulgação