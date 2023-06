“Receita Sem Dúvida” esclarece os serviços e atividades da Receita Federal

A proposta dessa coluna é esclarecer as principais dúvidas da população sobre os serviços e atividades da Receita Federal. A Receita Federal do Brasil promove a conscientização da importância socioeconômica dos tributos para a sociedade como um todo. Para mais informações procure nossos canais de atendimento.

ASSUNTO – CPF (4ª parte)

1 – CPF SENDO UTILIZADO INDEVIDAMENTE POR TERCEIROS PARA COMPRAS NA INTERNET, COMO PROCEDER?

Procure a polícia para denunciar o caso. Não é possível cancelar ou trocar o número do CPF, somente por meio de mandado judicial.

Em caso de roubo, registre um boletim de ocorrência. No caso de uso indevido do seu número, além do registro do boletim de ocorrência, procure um advogado para se informar sobre indenização/reparação pelos prejuízos.

2 – É POSSÍVEL EFETUAR ALTERAÇÃO DE DADOS POR MEIO DA INTERNET?

Sim. Se o cidadão possuir título de eleitor, poderá solicitar alteração de dados cadastrais por meio do serviço disponibilizado na internet:

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/alterar/default.asp

3 – MEU NOME POSSUI ACENTO E CEDILHA. POR QUE ELES NÃO APARECEM NO CPF?

O Cadastro de Pessoa Físicas não comporta acentos ou caracteres especiais.

4 – Quais são os canais de atendimento de assuntos de CPF

Os canais de atendimento hoje são:

– Plataforma virtual e-CAC –

– Chat –

– e-mail – atendimentorfb.06@rfb.gov.br

– Agência da Receita Federal

– PAV –

5 – O que é PAV?

São unidades de atendimento em parceria com as Prefeituras Municipais

Temos unidades nas cidades de Pratápolis, Jacuí, São Tomaz de Aquino, Monte Santo de Minas e Itamogi

Para maiores informações procure nossos canais de atendimento

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento/fale-conosco

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento/chat

Fonte: Receita Federal

