Abrindo o “bico”

Cricket

Os projetos de cricket em Poços seguem chamando atenção do mundo todo. Júlia Price, um dos principais nome da modalidade está em Poços de Caldas para conhecer o que se faz por aqui.

Cricket 2

Quem também resolveu dar uma passada no CT e conhecer o projeto de perto foi o vereador Douglas Dofu, presidente da Câmara Municipal.

Capital

Novamente o prefeito esteve em Belo Horizonte esta semana tratando de assuntos de interesse da cidade. Dizem ainda que as conversas na capital novamente especularam as chance se Azevedo entrar na disputa para governo do Estado.

Santa Casa

Marco de Carvalho Dias abriu o verbo na Câmara Municipal na última terça-feira. O alvo foi o antigo superintendente da Santa Casa de Poços de Caldas, Ricardo Sá. As acusações foram pesadas e muito graves.

Favores

Uma das maiores polêmicas levantadas por Carvalho Dias foi quando ele disse que muitos vereadores procuravam Sá em busca de favores. Pedidos de vagas de internação foi um dos exemplos citados.

Chá

Casa de Chá do Recanto Japonês está sendo reconstruída e em breve a atração novamente estará à disposição de todos. Bela notícia.