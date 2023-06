Conheça o trabalho realizado pelo Abrigo Municipal de Animais em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – O Abrigo Municipal de Animais localizado na Av. Fosco Pardini, S/N no bairro São José atualmente abriga 80 animais que aguardam uma família.

Os animaizinhos são recolhidos na maioria das vezes nas ruas, geralmente por apresentarem riscos à saúde pública, como suspeita de zoonoses, comportamento agressivo e de ataque às pessoas, além de casos de urgência, como o de animais atropelados em vias públicas e não socorridos.

Após serem recolhidos, são levados ao Centro de Controle de Zoonozes, onde ficam em quarentena para não contaminarem animais saudáveis. Depois desse período, são levados para o Abrigo de Animais de Poços na espera de alguém adotá-los.

Todos animais aptos para adoção são vermifugados, vacinados e castrados dependendo da idade. Animais filhotes ainda não são castrados devido idade.

O veterinário, Rogério Blasi destaca como é importante o apoio da população. “Temos contado com o apoio da população nesses cuidados com os animais. É muito importante a conscientização e a educação das pessoas. As cirurgias de castração são fundamentais para o controle populacional de cães e gatos.”

O abrigo conta com uma equipe de 4 oficiais de controle animal, que passam por capacitações regulares. O Abrigo de Animais não recolhe e nem recebe animais.

Os interessados em adotar um amigo, podem se dirigir até o Abrigo Municipal de Animais, das 10h às 15h. Para adoção é necessário apresentar um documento pessoal e comprovante de residência.

Para mais informações, ligue: 3715-6399.