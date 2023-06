Lotes de Leilão eletrônico da Receita Federal estão disponíveis em Poços

Poços de Caldas, MG – No dia 15 de junho de 2023, a Receita Federal do Brasil em Minas Gerais realizará um leilão eletrônico de mercadorias apreendidas, para pessoas jurídicas. Os lotes 16, 17 e 18 estão disponíveis para visitação no Depósito de Mercadorias Apreendidas em Poços de Caldas.

Os lotes 16 e 18 são de componentes eletrônicos para informática como placas de circuito e acessórios de computador. O lote 17 é de fitas de led strip light. (Fotos de amostras em anexo)

As mercadorias podem ser vistas nos dias 12 e 13 de junho, das 09h às 11h30 e das 14h às 16h. É necessário agendar a visita pelos telefones (31) 99581-9513 ou (31) 995582560. O endereço do Depósito de Mercadorias Apreendidas da Receita Federal em Poços de Caldas é Rua Nico Duarte, 799, Jardim Ginásio. A visitação ao lote nº 18 que se encontra no Porto Seco de Varginha será realizada por amostragem em Poços de Caldas.

Para estes lotes, somente poderão apresentar propostas de valor de compra, Pessoas Jurídicas, regularmente constituídas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, devidamente habilitadas para participação. Para participar do leilão eletrônico é necessário utilizar certificado digital válido da Pessoa Jurídica interessada.

Outros lotes estão disponíveis em outras regiões de Minas Gerais. E estão disponíveis também para pessoas físicas. Todos os lotes podem ser vistos no edital nº 0600100/0001/2023, disponível para consulta pela internet no endereço: Sistema Leilão Eletrônico (fazenda.gov.br)

Início da recepção das propostas: 09/06/2023, às 08 horas.

Fim da recepção das propostas: 14/06/2023, às 18 horas.

Sessão pública para classificação e ordenação das propostas: 15/06/2023 às 09 horas.

Abertura da sessão pública para lances: dia 15/06/2023, às 10 horas.