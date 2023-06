Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas estará aberto no feriado

Poços de Caldas, MG – O Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas estará aberto para visitação no feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (8) e também na sexta-feira (9), das 10h às 13h. Já no sábado (10), o horário será das 14h às 17h e no domingo (11), das 10h às 13h.

O Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas fica na Praça do Museu (Rua Padre Henry Mothon, s/n). Mais informações no @museudepocosdecaldas.

Além do vasto acervo permanente, o local também conta com exposições temporárias. Na Sala Nini Mourão, está em cartaz a mostra “O tempo e a água: milagre da cura à construção da paisagem”, que reúne fotos, cartões-postais, recortes de jornal e coleções de objetos variados, com o intuito de valorizar e conscientizar sobre a história das águas em Poços, com o sentido da cura e outros benefícios.

A exposição fica em cartaz até 2 de julho e é dividida em cinco subtemas: águas que embelezam a cidade, curam o corpo e a alma, revelam a natureza, alimentam o ser e as águas que divertem e exercitam.

Serviço

Museu Histórico e Geográfico

Quinta (8), sexta (9) e domingo (11), das 10h às 13h

Sábado, das 14h às 17h

Telefone: (35) 3697-2197

@museudepocosdecaldas.