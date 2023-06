Poços de Caldas é o primeiro município do estado a receber Selo Topázio Caixa

Poços de Caldas, MG -Em ato solene realizado nesta quarta-feira (07), na sala das Cidades e Estados Caixa, a Prefeitura de Poços de Caldas recebeu o Selo Município + Azul CAIXA, com quatro níveis e a cidade foi agraciada com o “Selo Topázio”, sendo a primeira cidade do Estado a receber essa certificação e a quarta cidade do Estado a receber o selo Município + Azul Caixa.

Poços de Caldas é o trigésimo sexto município no Brasil contemplado com a honraria que avaliou suas boas práticas visando o aumento da qualidade de vida dos seus cidadãos e o quarto do Estado.

O evento contou com a presença do prefeito, Sérgio Azevedo; secretário de Governo, Paulo Ney de Castro Júnior; superintendente da rede Caixa, José Antônio da Silva; superintendente de Governo Caixa, Daniele Umbelino; superintendente de Varejo Caixa, Renato Spadoni; gerente geral Agência Poços Caixa, Renata Bertelli; representante de Caixa, Luciano Carvalho e Adriana Fortunato; representante de Filial Caixa, Renato Lúcio, supervisor de Filial Caixa, Felipe Santos e a gerente de Pessoa Jurídica Caixa, Marta Castro.

O objetivo é reconhecer as administrações municipais que aplicam boas práticas de governança e sustentabilidade na gestão, a partir da utilização de maneira responsável dos recursos financeiros e ambientais, proporcionando aumento do bem-estar e qualidade de vida aos munícipes, associado ao desenvolvimento urbano sustentável. A pontuação é um incentivo às cidades atingirem as metas da Agenda 2030 das Nações Unidas, por meio da implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Ações de combate à pobreza, proteção do meio ambiente e clima e a garantia de que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade estão no rol do que é avaliado. O Selo confirma a aplicação de boas práticas de Governança e Responsabilidade Socioambiental na gestão pública local, algo que, segundo Sérgio Azevedo, é almejado diariamente pela equipe do Executivo Municipal. “Ficamos felizes em receber um reconhecimento desta envergadura, de uma instituição importante como a Caixa. É uma honraria para todos os nossos secretários, servidores e servidoras municipais”, comentou.

Poços somou 70,5 pontos dos 100 possíveis, quando avaliados 20 critérios técnicos relacionados aos aspectos Ambiental, Social, Governança e Climático, esta última, incluindo aspectos relativos às mudanças climáticas. Cada um dos indicadores possui um peso específico, que varia conforme a sua importância dentro do instrumento de avaliação e representa, por meio da pontuação, o nível de maturidade desenvolvido pelo município em cada indicador avaliado. As informações são coletadas de fontes públicas, de sistemas governamentais e de indicadores autodeclaratórios.

O escore conferiu ao município de Poços de Caldas o Selo Topázio. “ Poços é uma cidade que me orgulha pelos bons índices, e essa administração tem feito a diferença pelo trabalho apresentado, esse reconhecimento de indicadores públicos, demonstra boas práticas de governança”, explicou o superintendente da rede Caixa, José Antônio da Silva.

O prefeito ainda salientou que esse reconhecimento vindo da Caixa é o que todo o prefeito espera. “Por receber um selo tão bem colocado no país, vamos melhorar nossos índices, ainda mais com tantos benefícios que Poços vem recebendo que ainda não estava valendo na pontuação. Agora com a concessão dos pontos turísticos melhorando os índices no turismo, o programa Fila Zero na Saúde e ainda vamos implementar o Creche Fila Zero. Fico muito satisfeito em ser o primeiro prefeito reeleito da cidade dando continuidade no trabalho realizado, quebrando tabus e mostrando que a sequência de um trabalho, pode dar muitos bons resultados”, salienta Sérgio.