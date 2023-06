Poços de Caldas, MG – Em um mundo cada vez mais polarizado, onde opiniões e ideologias se chocam constantemente, é crucial reavaliar nossas atitudes e abandonar a construção de rivalidades infundadas. É preciso reconhecer que nem todos os conflitos são necessários ou benéficos, especialmente quando são baseados em preconceitos e ignorância. É hora de parar de alimentar o discurso inculto e começar a construir pontes entre diferentes setores da sociedade.

Um exemplo claro dessa necessidade de mudança é o debate em torno da agricultura, que frequentemente divide produtores rurais e grandes produtores. Por que devemos permitir que a rivalidade se instale entre esses grupos quando, na verdade, suas aspirações e objetivos são em grande parte os mesmos? Ambos desejam terra para trabalhar e prosperar, ambos estão comprometidos em produzir alimentos de qualidade e contribuir para o desenvolvimento do país.

É fundamental entender que a diversidade de perspectivas e abordagens é um ativo valioso para o progresso. O Brasil, com sua vasta extensão territorial e potencial agrícola, possui uma riqueza de oportunidades para explorar. Em vez de desperdiçar energia em conflitos estéreis, devemos canalizá-la para enfrentar desafios comuns, como a adoção de práticas sustentáveis, a preservação ambiental e o desenvolvimento de tecnologias inovadoras.

Ao desfazer a rivalidade e abraçar a cooperação, podemos construir um setor agrícola mais forte e resiliente. O sinal positivo de apoio a industria e agricultura dado pelo presidente em sua visita a Bahia nesta semana mostra uma mudança de comportamento do governo. Mudanças bem vindas.