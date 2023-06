Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais nesta quarta-feira, 07

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta quarta-feira, 07, é de céu claro e sem previsão de chuvas. Temperatura máxima pode chegar aos 21 graus e a mínima de 09 graus.

Minas Gerais

Quarta-feira, 07, de tempo estável em Minas Gerais. O dia amanhece com nevoeiro ou névoa úmida em pontos isolados da faixa Leste e do Sul do estado, devido à combinação entre disponibilidade de umidade e temperaturas amenas.



No restante do estado, prevalece sol entre poucas nuvens. No Norte e Noroeste, os índices de umidade tendem a cair para valores inferiores a 30% no período da tarde.