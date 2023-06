Servidores do Procon/Poços de Caldas recebem capacitação do juizado especial

Poços de Caldas, MG – Dando continuidade ao projeto “Bate-Papo Legal”, o Procon de Poços recebeu nesta segunda-feira(05), a visita do juiz de Direito, Maurício Ferreira Cunha, titular da 1ª Vara do Juizado Especial Cível e do assessor, Jhonatta Braga Barros.

O encontro teve como objetivo principal, gerar a capacitação técnica aos servidores do órgão, ambientando-os com as mais variadas área do Direito e atualizando-os para garantia da excelência e humanização no atendimento aos consumidores.

Segundo dados do Procon mais de 90% das reclamações do Procon, que não são solucionadas via administrativa ou que padecem de danos morais são encaminhadas ao Juizado Especial Cível e com isso buscamos fortalecer a parceria entre as duas instituições e também dar capacitação técnica aos atendentes.

Segundo a coordenadora do Procon, Fernanda Soares, a capacitação para servidores é uma iniciativa importante para fortalecer o conhecimento e as habilidades dos funcionários que trabalham na área de defesa do consumidor. “Essa capacitação pretende fornecer aos servidores do Procon as ferramentas necessárias para desempenhar suas funções de forma eficaz, protegendo os direitos dos consumidores e promovendo um ambiente justo para as relações de consumo.”