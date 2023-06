Vereadores recebem vice-governador e apresentam demandas de Poços

Poços de Caldas, MG – Na tarde da última terça-feira (06), o vice-governador de Minas Mateus Simões esteve na Câmara de Poços, oportunidade em que conheceu as dependências do Legislativo e se reuniu com vários vereadores presentes na Casa. Cumprindo uma extensa agenda no sul de Minas, o vice-governador participou de alguns eventos em Poços, entre eles um encontro com setores produtivos no Palace Hotel. Ele visitou, ainda, a fábrica da Ferrero Rocher.

O presidente da Câmara, vereador Douglas Dofu (União Brasil), destacou a importância da visita para o município e, também, para o Legislativo de Poços. “Um momento de estreitar laços com o Governo do Estado, de apresentar as nossas demandas mais urgentes e de obter uma resposta sobre as possibilidades. Mesmo com várias agendas no sul de Minas, o vice-governador fez questão de estar na cidade e, principalmente, com os vereadores. Agradecemos o apoio e esperamos que as principais necessidades do nosso município sejam atendidas”, declarou.

Várias pautas foram abordadas na reunião, entre elas: aumento do número de leitos; duplicação da avenida do Contorno; construção de uma trincheira na Rodovia do Contorno; ligação entre a zona oeste e a zona sul; ampliação de cursos e vagas na UEMG – Poços de Caldas. Participaram do encontro os vereadores Douglas Dofu, Kleber Silva (Novo), Flávio Togni de Lima e Silva (PSDB), Claudiney Marques (PSDB), Marcelo Heitor (PSC), Luzia Martins (PDT), Regina Cioffi (PP), Lucas Arruda (Rede), Sílvio Assis (MDB) e Wellington Paulista (União Brasil).