16º Concurso de Qualidade dos Cafés será lançado em Poços nesta segunda

Nesta segunda (12), a secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, lança o 16º Concurso de Qualidade dos Cafés de Poços de Caldas, iniciativa, visando valorizar os cafeicultores e incentivar a produção de cafés especiais no município.

O Concurso de Qualidade dos Cafés de Poços de Caldas é um dos principais concursos de Minas Gerais e da Região Vulcânica e reúne as centenas de cafeicultores do município em torno dos principais e melhores cafés especiais da região.

A décima sexta edição acontece entre os meses de junho e setembro de 2023 com a realização de uma série de atividades, como prova sensorial, resultado, leilão e almoço de premiação – incluindo ações digitais e presenciais. O evento é realizado pela Prefeitura de Poços, Café Poços, IF Sul de Minas e Emater, com o apoio dos Cafés da Região Vulcânica, do Sebrae e do Sindicato dos Produtores Rurais.

**O concurso é aberto à participação de todos os cafeicultores do município que tenham lotes de café Arábica produzidos em 2023 e que se enquadrarem em uma das categorias: Café Natural, Café Cereja Descascado, Despolpado ou Desmucilado e Café Orgânico.

O lançamento do concurso e início das inscrições acontecem na Sedet às 16h00 na segunda-feira(12).

Confira o cronograma completo:

• Lançamento e início das inscrições: 12/06/2023

Local – Sedet

• Encerramento das inscrições: 18/08/2023

• Prova sensorial: 16/09/2023

Local: Instituto Federal de Machado

• Resultado e leilão dos cafés premiados:

26/09/2023, no Minas Garden e no Facebook

• Almoço de premiação: 01/10/2023

Local – Escola Municipal Carmélia de Castro