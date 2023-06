Australiana Júlia Price visita projetos de cricket em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Uma visita ilustre chegou diretamente da Austrália para contribuir com o desenvolvimento dos projetos de cricket na cidade. Júlia Price, campeã mundial duas vezes pela seleção feminina australiana, está em Poços de Caldas e ficará por pelo menos 20 dias, auxiliando no crescimento dessas iniciativas.

Matt Featherstone destaca que a presença de Júlia Price é de extrema importância e representa um momento especial para todos os envolvidos nos projetos de cricket da cidade. “Receber alguém de tamanha importância e com tantas ideias inovadoras é um acontecimento raro e valioso”, destacou.

Júlia Price, reconhecida por suas conquistas como jogadora, traz consigo toda a sua experiência e vontade de ver o cricket no Brasil crescer. Matt destaca que sua visita será uma oportunidade única todos aprenderem com uma das referências do esporte.

Matt Featheastone ressaltou a importância da visita de Júlia Price e destacou as grandes expectativas para este ano. Dentre os planos, estão a contratação de mais jogadores, jogos nos Estados Unidos, a participação no campeonato sul-americano, entre outras coisas

Argentina

Matt também destacou para a reporgem a importância de receber a seleção da Argentina, que vem a Poços pela primeira vez e realizará na cidade cinco jogos oficiais. “Além disso, a chegada do ICC (International Cricket Council) ao Brasil propõe a implementação de novos projetos para impulsionar o esporte no país. Entre eles, destaca-se um torneio na Índia, com o objetivo de levar jogadores para vivenciar experiências internacionais”, falou Matt.

Outro destaque destacado por Matt é a inauguração do poliesportivo, prevista para a próxima semana. “Representa mais um avanço para o cricket no Brasil. Essa é apenas uma das diversas ações em andamento. Os projetos de cricket estão em constante evolução”, disse

Matt ainda destacou a reforma do CT do Country Club. Durante o período de reforma das instalações, os treinamentos continuarão a ser realizados no local, porém em espaço reduzido.

Júlia Prince fica encantada com Poços de Caldas e se diz otimista com o cricket brasileiro

Poços de Caldas, MG – Júlia Prince conversou com o Mantiqueira e disse que está encantada com a cidade. Nascida em uma cidade na Austrália com características semelhantes as de Poços, Júlia destacou que se sente em casa aqui. Ela ressaltou a similaridade entre a cidade brasileira e sua cidade natal, onde atualmente reside. A atleta, reconhecida por seu trabalho em prol do futebol feminino, revelou que, quando começou, havia poucas mulheres jogando, mas a realidade mudou drasticamente.

Júlia já percorreu diversos países, incluindo Austrália e Inglaterra, compartilhando sua experiência e destacando a importância da participação feminina no esporte. Agora, em Poços de Caldas, a jogadora está impressionada com o progresso do projeto e a quantidade de pessoas envolvidas.

Durante a entrevista, Júlia mencionou que acredita no potencial das jogadoras brasileiras. Ela expressou sua confiança de que a seleção brasileira feminina tem todas as condições para se destacar nas Américas e se tornar a equipe dominante. A atleta está convicta de que, uma vez alcançado esse objetivo, a equipe poderá ampliar seu alcance mundialmente. Além disso, Júlia elogiou a estrutura e o ambiente proporcionado aos jogadores em Poços de Caldas. Ela destacou a dedicação dos atletas e acredita que o trabalho árduo e o comprometimento serão recompensados com resultados positivos. Ela acredita que tanto ela quanto o time local têm muito a aprender e a contribuir mutuamente. Júlia permanecerá na cidade por mais doze dias, desfrutando da experiência e deixando sua marca no projeto esportivo em desenvolvimento.

Paulo Vitor de Campos

