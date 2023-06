Casa de Chá do Recanto Japonês começa a ser reconstruída

Poços de Caldas,MG – Nesta terça-feira (6), deu início a reconstrução da Casa de Chá no Recanto Japonês através do Termo de Colaboração 02/2019, celebrado entre a Prefeitura e a Associação Cultural e Recreativa Nikkey de Poços de Caldas com período previsto para conclusão da obra setembro de 2023.

O secretário de Turismo, Israel Pereira, explica que o Termo de Colaboração foi assinado em agosto de 2019 e a previsão da vinda dos marceneiros era para março de 2020. Com as restrições impostas pela pandemia da COVID19, o cronograma de execução precisou ser alterado e algumas ações permaneceram paralisadas até que a empresa japonesa ajustasse agenda deles para a retomada das atividades fora do Japão, ficando programada a vinda ao Brasil entre os meses de junho e agosto de 2023. Todas as intervenções que não dependiam da vinda dos mestres marceneiros foram realizadas, como, por exemplo, a compra da madeira, a produção das telhas e a execução da base em alvenaria.

Tendo em vista que o Termo de Colaboração da Casa de Chá e a Concessão dos Equipamentos Turísticos, no qual o Recanto Japonês está incluído, foram elaborados concomitantemente, a Secretaria de Turismo manteve no edital de concessão a obrigação do Poder Concedente em reconstruir a Casa de Chá, visando assegurar a adoção da técnica construtiva conforme prevê o Dossiê de Tombamento do Recanto Japonês, bem como pelo acordo de cooperação assumido anteriormente pela Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e Associação Cultural e Recreativa Nikkey de Poços de Caldas com o Sr. Norio Nakashima e sua equipe de marceneiros. Por se tratar de um projeto complexo e diferenciado no Brasil, a parceria entre a Associação Nikkey e secretaria de Turismo visa viabilizar a construção da Casa de Chá, intermediando a comunicação com a equipe do Japão, elaboração do projeto executivo, execução da obra, além da conduzir toda a logística para a recepção dos mestres marceneiros. A arquiteta brasileira Elisabete Emi Niwa, que possui experiência nesta área, é a responsável técnica pelo projeto executivo e direção da obra, além de manter a comunicação com a equipe japonesa.

O projeto também é uma grande oportunidade de promover a aproximação da população local com a comunidade japonesa e nikkei, resgatando tradições e empreendendo na salvaguarda e valorização da cultura japonesa.

O projeto tem apoio do FUNDEPHACT (Fundo Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Poços de Caldas, aprovado pelo CONDEPHACT, além de um percentual doado pela Fertilizantes Mitsui à Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, ainda antes de ocorrer o incêndio da Casa de Chá. Com coordenação da Secretaria Municipal de Turismo e apoio das secretarias de Projetos e Obras Públicas e Governo; Associação Cultural e Recreativa Nikkey de Poços de Caldas; Nakashima Komuten Co; CONDEPHACT (Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turísticos de Poços de Caldas; Hotel Nacional Inn, Restaurante E&E e Citur.PC SPE Ltda.

O prefeito Sérgio Azevedo, ressalta que em pouco tempo teremos a Casa de Chá. “Esse foi nosso compromisso em entregar a Casa de Chá e em pouco tempo teremos mais um ponto turístico. A Citur tem feito um ótimo trabalho e vão poder realizar novas obras no Recanto Japonês que é um dos mais bonitos pontos turísticos.”

Recanto Japonês

O Recanto Japonês é uma réplica de um jardim japonês, com construções e vegetação típicas. Fica localizado numa vertente da Serra de São Domingos rodeado por uma mata nativa.

A antiga casa de chá e o quiosque foram projetados e construídos em estilo japonês. O local inclui um quiosque Azumaya, réplica do Manj-Tei, que existiu nos jardins do palácio imperial japonês, feito de madeira e telhado de palha. No ponto turístico há ainda um pequeno lago artificial e a Fonte dos Três Desejos.

O Recanto Japonês foi inaugurado em 1975, mediante uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas em parceria com a Fertilizantes Mitsui S.A.

O jardim, denominado “YUGUIEN”, que significa amizade e fraternidade, possui diversos símbolos da cultura oriental, sendo o mais significativo deles a “Casa de Chá”, incendiada por vândalos em agosto de 2016.