Congresso em Poços de Caldas debate desafios da Educação

Poços de Caldas, MG – Nos dias 6 e 7 de junho, Poços de Caldas sediou o 7º Congresso Nacional de Educação de Poços de Caldas, realizado pela GSC Eventos em parceria com o IF Sul de Minas – Campus Muzambinho, no Espaço Cultural da Urca. O evento é um dos mais importantes congressos técnicos e científicos de Educação do Estado de Minas, oferecendo suporte no aperfeiçoamento e reciclagem para inúmeros profissionais da área na região do sul de Minas, do Estado e do Brasil.

O 7º Congresso Nacional de Educação de Poços de Caldas conta com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Autarquia Municipal de Ensino. “Este momento é extremamente importante porque somente através da Educação é que nós vamos alcançar o desenvolvimento e, com isso, um Brasil mais igualitário”, destacou a secretária municipal de Educação, Maria Helena Braga. O vice-prefeito Júlio César de Freitas, o Tio Júlio, que é professor, prestigiou a abertura do evento e ressaltou a relevância fundamental da educação na vida das pessoas e também a importância de se debater o tema com especialistas, como é o objetivo do Congresso Nacional de Educação, que já está na sua 7ª edição.

Esta é a primeira edição presencial depois dos anos de pandemia. O Congresso visa trazer uma grande contribuição às discussões na área da Educação em todo o país, unindo e integrando acadêmicos, educadores, gestores educacionais e estudantes, visando possibilitar o diálogo e a reflexão sobre temas e desafios contemporâneos da educação no Brasil.

A Conferência de abertura teve como tema “A Educação enquanto projeto nacional: Contribuição para a construção de uma sociedade justa, plural e democrática”, com a Professora Dra. Vera Navarro – Livre Docente da USP.

O 7º. Congresso Nacional de Educação de Poços de Caldas conta com o apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação de Poços de Caldas, Autarquia Municipal de Ensino; Instituto Alvoa; Abed – Associação Brasileira de Educação à distância; Grupo Editorial Record; Telemídia Poços Net; Uniter e Telesapiens.