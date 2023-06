Feriado de Corpus Christi e Dia dos Namorados prometem impulsionar o turismo

Poços de Caldas, MG – O feriado prolongado, de Corpus Christi, em 8 de junho, combinado com a celebração do Dia dos Namorados, comemorado no dia 12, promete aquecer o turismo em Poços de Caldas, abrindo com chave de ouro a alta temporada na cidade, que começa neste mês de junho.

Conforme a secretaria de Turismo, a procura por hotéis e reservas em restaurantes está cinco vezes maior neste período, se comparada a outros fins de semana. “Geralmente, as reservas ocorrem em cima da hora e para esse feriado estamos percebendo um comportamento diferente, com a procura feita com antecedência”, diz Israel Pereira, secretário de Turismo.

Ollivia Gastronomia

Além do feriado e da data comemorativa, outros fatores contribuem para as reservas antecipadas, segundo Israel. “Temos uma combinação perfeita, com a previsão de uma semana inteira de sol e com temperaturas amenas, o que é um atrativo para quem vem de fora. E também teremos uma agenda de eventos neste período, o que contribui para que o visitante fique mais tempo na cidade”, destaca.

O tempo de permanência também é um fator de destaque já que, com o feriado prolongado e o Dia dos Namorados sendo na segunda-feira, os hóspedes acabam ficando mais tempo. “ Já checamos com os hotéis que já estão quase 100% lotados. Essa movimentação dá um gás para o setor de hospedagem e alimentação com a alta gastronomia que temos na cidade. Precisamos cada vez mais impulsionar nosso setor que é um dos indutores da economia da cidade. Quanto mais aquecido, maior a geração de emprego e renda e, consequentemente, maior desenvolvimento do município na totalidade, uma vez que a vinda de turistas movimenta também os setores de comércio e serviços”, afirma Israel.

A Secretaria Municipal de Turismo sugere, como opção de passeios para este feriado, além do teleférico e do Parque do Cristo, o roteiro de Turismo Rural, com diversas propriedades cadastradas e passeios a cachaçarias, fazendas de café, queijarias, fabricação de azeites, entre outros.

A Fearpo – Feira de Artes e Artesanato de Poços de Caldas, a “feirinha”, da Praça D. Pedro 2º, no centro da cidade, funciona na quinta-feira (8), sexta (9), sábado (10) e domingo (11), das 8h às 16h. Já a Expo-Arte vai funcionar na quinta (8), sexta (9) e sábado (10), das 9h às 18h e no domingo (11), das 9h às 14h.

O Balneário Mario Mourão funciona normalmente no feriado, na quinta, sexta e sábado das 7h às 19h e no domingo, de 7h às 12h. Já a Expo-Arte vai funcionar na quinta (8), sexta (9) e sábado (10), das 9h às 18h e no domingo (11), das 9h às 14h. As Thermas Antonio Carlos estão sob direção do governo do Estado de Minas. Informações sobre o funcionamento dos espaços podem ser obtidas no telefone (35) 3721-7731

O teleférico funciona todos os dias, de 9h às 18h. A administração do atrativo está a cargo da empresa CITUR, assim como os demais atrativos localizado no alto do Cristo, local hoje denominado Parque do Cristo. O acesso se dá também por estrada asfaltada. Recanto Japonês, Véu das Noivas e Fonte dos Amores, também sob a concessão da empresa, permanecem fechados para reformas.

Também o Mercado Municipal que concentra diversas iguarias. São bebidas, doces, queijos, frutas, verduras e artesanatos que traduzem o jeito mineiro de ser. As produções são locais, mas o destaque é nacional.

Horário de funcionamento: segundas-feiras aos sábados das 7:00 às 18:00 e aos domingos das 7:00 às 12:00.

Para mais informações, o turista deve se dirigir ao CIT, o Centro de Informações Turísticas, localizado na antiga estação ferroviária Fepasa/Mogiana. O CIT atende no telefone 3697-2300