Parque do Cristo de Poços de Caldas recebe novos atrativos turísticos

Poços de Caldas MG – Desde o início da concessão do Parque do Cristo pela empresa CITUR, os investimentos em melhorias e novidades estão a todo vapor. Com o foco na inovação do turismo da cidade e oferecimento dos melhores serviços para turistas e moradores, a equipe da Citur vem concretizando inúmeras parcerias. A secretária de Turismo, conferiu na tarde desta quarta-feira(7), os novos atrativos que já entram em operação para este feriado de Corpus Christi.

O diretor de Turismo, Hugo Rego, ressalta que é mais um atrativo que fomenta o turismo na cidade. “Temos uma gama de opções para o trade turístico e agora essa novidade contemplando aquelas pessoas que gostam de aventura na natureza com essa nova atração turística de ecoturismo. Sempre foi um desejo da administração que pudesse explorar as belezas naturais da cidade, com mais opções e segurança a todos.”

A implantação das novas atrações voltadas para o ecoturismo e turismo de aventura faz parte de uma parceria entre Citur e Trilha Radiacal.

A empresa é uma operadora de turismo que atua há 24 anos no segmento do ecoturismo e turismo aventura, para desenvolver o turismo no município de Poços de Caldas e região, agora cumpre com o desafio na operacionalização do arvorismo, tirolesa e mega balanço, que são as novas atrações do Parque do Cristo com início das atividades para este feriado.

“As expectativas são as melhores possíveis, com essa nova parceria com o Parque do Cristo, agora oferecendo não somente aos turistas, mas também para a população de Poços, que já esperava por muito tempo uma estrutura dessas, implantamos o arvorismo com 10 pontes, uma super tirolesa de 150 metros e um mega balanço onde as pessoas vão ter o prazer de contemplar toda a cidade.” Ressalta Ricardo Oliveira – Diretor da Trilha Radical.

Segundo Renato Agostini Diretor de Operações da CITUR, desde a inauguração mais de 100 mil pessoas já passaram pelo espaço e com os novos atrativos Poços de Caldas está cada vez mais visitada.

Confira as informações técnicas de cada passeio:

Arvorismo

Circuito de arvorismo contemplativo, composto por 10 pontes com 6 metros de altura, iniciando em uma plataforma com um visual de tirar o fôlego e terminando em uma super tirolesa de 150 metros de extensão.

Informações gerais:

Peso máximo: 100 kg

Altura mínima: 1,40 metros

Obs.: pessoas abaixo de 1,40 poderão praticar o ARVORISMO após análise e aprovação do condutor e com o acompanhamento de uma pessoa responsável pagante, na prática da atividade.

Tirolesa

Uma descida emocionante, a qual o cliente irá se surpreender com um lindo visual e curtir a descida em pouco mais de 20 segundos de pura adrenalina!

Informações gerais:

Peso máximo: 100 kg

Peso mínimo: 40 kg

Mega Balanço

Balanço contemplativo, instagramável e, com certeza, radical.

Com mais 7 metros de altura, este balanço irá surpreender os praticantes com uma

experiência de saltar da borda da Caldeira Vulcânica e contemplar a cidade de Poços de Caldas!

Peso máximo: 120 kg

Valores:

Arvorismo: R$ 60,00

Tirolesa: R$ 40,00

Balanço: 20,00 (por até 5 minutos)

O início das atividades está previsto para 8 de junho com funcionamento de quinta a domingo das 9h às 17h.

Todas as atividades incluem condutores experientes e equipamentos de segurança individual e seguro contra acidentes pessoais.

Mais informações podem ser adquiridas no local ou pelos sites ww.citur.com.br e www.trilharadical.com.br