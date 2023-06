Plenária Municipal do Parlamento Jovem acontece na próxima segunda-feira

Poços de Caldas, MG – Na segunda-feira (12), os estudantes de Poços que fazem parte do Parlamento Jovem de Minas se reúnem para votação das propostas sobre o tema Jovem e Mercado de Trabalho. A Plenária Municipal acontece às 14h, na Câmara de Vereadores.

Os alunos participaram, desde o mês de março, de várias oficinas de formação. O objetivo dos encontros foi preparar os jovens para a fase de elaboração de propostas sobre o tema desta edição. Na última semana, eles concluíram esse trabalho e fizeram a análise prévia das proposições que, além de serem encaminhadas aos parlamentares de Poços depois da votação, seguirão para a próxima etapa do projeto, que acontece em Carmo do Rio Claro, no dia 12 de julho.

Estará em pauta na segunda-feira, entre outras propostas, a criação de uma Secretaria da Juventude, com o objetivo de acolher jovens em situação de vulnerabilidade social, a fim de incluí-los em escolas e mercado de trabalho, com a colaboração da assistência social, instituições e empresas. Os estudantes também vão debater a implementação de um projeto de Cidadania nas escolas públicas e privadas, a fim de se discutir direitos e deveres dos cidadãos, o ECA e os direitos previstos na CLT.

A diretora da Escola do Legislativo Tais Ferreira destaca o empenho dos alunos no PJ. “Os estudantes fizeram um excelente trabalho este ano. O documento que será discutido na Plenária traz 17 propostas, das quais nove serão encaminhadas para a etapa Microrregional do próximo mês”, comenta.

Além das propostas, os alunos votam, também, uma sugestão de tema para a próxima edição do PJ Minas. Essa sugestão é escolhida ao longo de cada etapa do projeto. Foram apresentados pelos alunos de Poços os seguintes temas: Drogas; Insegurança alimentar; Utilização da Psicologia e Neurociência para otimização do ensino nas escolas.

Escolas

Participam do PJ neste ano: Escola Estadual Dr. João Eugênio de Almeida, Escola Estadual Dr. Edmundo Gouvêa Cardillo, Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio – Padrão, Escola Estadual Professora Cleusa Lovato Caliari, Colégio Sete de Setembro – COC, Escola Profissional Dom Bosco, Colégio Nini Mourão, CEPOC – Centro Educacional Poços e Colégio Jesus Maria José.

O Polo Sudoeste continua sendo coordenado pelos municípios de Poços de Caldas e Guaxupé e é composto por 18 municípios: Albertina, Alpinópolis, Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Cássia, Carmo do Rio Claro, Guaranésia, Guaxupé, Itaú de Minas, Juruaia, Muzambinho, Nova Resende, Passos, Poços de Caldas, Pratápolis, São Pedro da União e São Sebastião do Paraíso.