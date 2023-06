PM prende foragido e apreende drogas em operação contra o tráfico

Andradas, MG – Na manhã desta quarta-feira, a equipe ROCCA da Polícia Militar, juntamente com outros policiais da cidade de Andradas, deflagrou uma operação de combate ao tráfico de drogas e recaptura de um foragido da justiça. A ação teve como alvo o Jardim das Sovis, local indicado pelo mandado de busca e apreensão.

Com o auxílio de um cão de faro treinado, os policiais realizaram a busca minuciosa no local. Como resultado da ópera

Além das drogas e da arma de fogo, os agentes conseguiram efetuar a prisão de um homem, que estava entre os alvos da operação. O indivíduo, identificado como A. P. M., de 28 anos, foi detido em cumprimento a um mandado de prisão em aberto. Além disso, outro indivíduo, identificado como R. F. R., de 36 anos, foi preso em flagrante delito.

A Polícia Militar intensificou seus esforços no combate ao tráfico de drogas na região, visando desarticular organizações criminosas e promover a segurança da população

Os suspeitos foram encaminhados à delegacia local, onde serão tomadas as medidas legais cabíveis. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar a participação