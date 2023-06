Poços de Caldas recebe competições de cricket dos projetos esportivos

Poços de Caldas, MG – Nesta quarta-feira (7), o Parque Municipal Antonio Molinari e o parque ecológico da zona sul foram palco de competições dos projetos de cricket realizados na cidade.

O evento era para ter sido realizado na semana passada, mas teve que ser cancelado devido às chuvas. Ontem as atividades esportivas finalmente puderam acontecer, reunindo crianças e jovens em uma celebração do esporte e da inclusão social.

Matt Featheastone destacou importância desses projetos que vão além das competições. O foco principal está na participação da juventude e na formação de valores por meio do esporte. Através dessas iniciativas, muitos jovens têm a oportunidade de ascender na carreira esportiva ou de levar consigo as lições aprendidas para o resto de suas vidas.

Apenas uma parcela de participantes possa representar seus respectivos projetos nos campeonatos, mas Matt destaca que o sentimento de pertencimento e alegria se estendem a todos os envolvidos. As atividadesde ontem reuniram cerca de Cerca de duzentas pessoa no Parque Municipal, enquanto no parque ecológico foram de cento e oitenta a duzentos participantes, representando seus projetos.

“A magnitude do impacto desses projetos é evidente quando se considera o número de pessoas envolvidas ao longo do tempo. Com mais de cinco mil participantes e contando, essas iniciativas têm crescido significativamente, expandindo-se para além dos limites de Poços de Caldas e alcançando outras localidades, como Botelhos, Aguaí, São João e Salvador”, destacou Matt.

“Os projetos esportivos em Poços de Caldas têm desempenhado um papel fundamental na promoção da inclusão social e no desenvolvimento de habilidades esportivas e pessoais dos jovens envolvidos. Com o engajamento e a crescente participação da comunidade, essas iniciativas continuam a fortalecer e transformar vidas, deixando um legado duradouro para a cidade e seus habitantes”, finalizou.

