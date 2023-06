AGRADECIMENTO FERRERO

Gostaríamos de expressar nossa gratidão pelo afeto e cuidado que a Equipe Ferrero do Brasil demonstrou para com os colaboradores do Jornal Mantiqueira. Recebemos uma maravilhosa caixa repleta com uma variedade deliciosa de produtos da Ferrero, aqui em nossa redação. É um momento oportuno para celebrar os quase 80 anos da Ferrero e agradecer o reconhecimento pelo trabalho árduo de fornecer a melhor informação aos nossos leitores nessa batalha diária.

Nossos mais sinceros agradecimentos.

#recebido

@ferrero_brasil