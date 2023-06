Ateliê Amor de Arte : oficinas gratuitas de arte para todos

Poços de Caldas, MG – O Ateliê Amor de Arte, idealizado por Deise Carrijo, está promovendo pelo terceiro ano consecutivo oficinas gratuitas de arte para a população. O objetivo dessas oficinas, realizadas no ateliê, é proporcionar vivências artísticas e promover o desenvolvimento de novos talentos, além de demonstrar o prazer e os benefícios para o bem-estar e autoestima que a arte proporciona. O projeto também busca contribuir para a geração de renda por meio do incentivo à cultura, contando com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Poços, Secretaria de Cultura e Unimed Poços como Incentivador Cultural, através da Lei de Incentivo à Cultura nº 9.037.

Mensalmente, é oferecido um curso totalmente gratuito com duração de 4 horas, abordando diversas técnicas de artesanato. Neste ano, o Projeto Fazer Manual conta com a participação de artistas convidados para enriquecer as técnicas oferecidas. Alessandra Ribeiro, Fabiana Vilhena, Thaís Ranauro, Silvana Cabral e Thaty Naila serão responsáveis por ministrar oficinas a partir de julho. Já passaram pelo ateliê este ano Adriana Bomtempi (Filtro dos Sonhos) e Gilson de Morais (Mandala com Pontilhismo).

O próximo curso acontecerá no dia 17/06, com Adriana Rabelo, que ensinará a confecção de um Vaso de Suculenta em Porcelana Fria. As inscrições serão abertas no dia 10/06, às 11h, por meio de um link disponibilizado nas páginas do Ateliê Amor de Arte no Instagram (@deisecarrijoamordearte) e no Facebook (@atelieamordearte).

As oficinas são sempre divulgadas com antecedência, e um formulário de inscrição é disponibilizado para os interessados no dia e horário divulgados. Ao todo, já foram oferecidos mais de 26 cursos gratuitos. São disponibilizadas 10 vagas por curso, e para participar de forma gratuita é necessário preencher o formulário. A seleção dos participantes é feita por ordem de inscrição, dando preferência para aqueles que nunca participaram anteriormente.

O Projeto Fazer Manual do Ateliê Amor de Arte proporciona oportunidades de aprendizado e desenvolvimento artístico para a comunidade, promovendo a democratização da cultura e incentivando a expressão criativa. A iniciativa demonstra o compromisso e a dedicação do ateliê em compartilhar conhecimentos e despertar talentos, contribuindo para o enriquecimento cultural da cidade de Poços de Caldas.