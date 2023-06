Doador e receptor de medula óssea palestram em Convite ao Pensar

Poços de Caldas, MG – A PUC Minas Poços de Caldas realizará, nesta segunda-feira, 12 de junho, mais uma edição do Convite Ao Pensar. O tema da edição será A vitória sobre o câncer: o relato de um doador e um receptor de medula óssea. O evento ocorrerá no Auditório 2 em dois horários, às 9h e às 19h, com transmissão ao vivo pelo canal do Campus no YouTube.

No evento, José Augusto de Oliveira, aluno do Curso de Engenharia de Produção, contará sua trajetória de cura da leucemia. Ele passou por um transplante de medula óssea durante o tratamento e seu doador é João Otávio Caminha, de Florianópolis (SC), que também estará presente para compartilhar sua experiência.

Unidos pelo vínculo da doação, José Augusto e João Otávio se conheceram, virtualmente, obedecendo os prazos estabelecidos pelo Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome). Eles mantêm contato desde então e agora, com a visita de João Otávio a Poços de Caldas, ocorre o primeiro encontro presencial entre eles.

A palestra precederá uma campanha para cadastro de doadores de medula óssea que será realizada na Universidade na terça-feira, dia 13, em parceria com a Fundação Hemominas. Alunos, professores e funcionários da Universidade são convidados a participar, bem como a comunidade externa.

O evento ocorrerá na semana do Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado em 14 de junho.

O Convite ao Pensar é uma iniciativa institucional, por meio da qual são promovidos eventos com convidados que apresentam reflexões importantes na atualidade, levando em conta a realidade local e os contextos nacional e internacional.

Assista às transmissões deste Convite ao Pensar em: https://orbe.me/ConviteAoPensarJun23.