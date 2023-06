Equipe de natação do Sesc conquista resultados expressivos no 1º semestre

Poços de Caldas, MG – A equipe de natação do Sesc Poços de Caldas está participando da regional Sul COPA MG de natação e conquistou resultados expressivos no 1º semestre deste ano. Disputando etapas em Varginha, Paraguaçu e Pouso Alegre a equipe somou a quantia de 21 medalhas de ouro, 16 de prata e 22 de bronze. “A nossa equipe está em fase de formação. No início de 2023 iniciamos o trabalho focado na evolução de fundamentos da natação e já podemos ver os resultados na piscina. Todos os atletas melhoraram o seu tempo e fez com que pulássemos de 7º lugar na primeira etapa para 3º lugar no geral”, destaca Ádamo Ramos Ribeiro, treinador da equipe de natação.

Torneio InterSesc

Agora a equipe se prepara para representar a cidade no 2º InterSesc. Torneio que irá reunir mais de 500 atletas de 14 unidades do Sesc MG que acontecerá em Belo Horizonte em julho. Além da natação, a unidade também irá com as modalidades de futsal e vôlei.

“O nosso objetivo é, além oferecer uma experiência única na vida dos nossos atletas, também fortalecer ações educativas através da prática do esporte de competição, fomentar o vínculo emocional dos alunos e pais com o esporte e expandir o acesso a competições para outras modalidades esportivas.”