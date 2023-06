Homem é encontrado morto por disparo de arma de fogo no bairro Jardim Kennedy I

Poços de Caldas, MG – No último dia, 8 de junho, por volta das 23h38min, um incidente violento na Rua Níquel, número 249, no bairro Jardim Kennedy I, em Poços de Caldas. Segundo informações obtidas junto ao Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), vizinhos relataram ter ouvido um disparo de arma de fogo, seguido pela fuga de um veículo não identificado.

Assustados, os moradores decidiram sair às pressas para verificar o que havia acontecido. Para sua surpresa, se depararam com um homem caído no chão com um ferimento de disparo de arma de fogo na região torácica. Infelizmente, a vítima, identificada como F.L.D., de 43 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A irmã da vítima, ao ser ouvida pelas autoridades, revelou que seu irmão enfrentava problemas com drogas. Além disso, constatou-se que o falecido possuía passagens anteriores pela polícia, relacionadas a casos de lesão corporal, receptação, dano e ameaça.

A perícia técnica foi acionada e, após realizar os procedimentos necessários, liberou o corpo para o serviço funerário municipal, que ficará responsável pelo sepultamento. Até o momento, não há informações sobre a possível autoria desse crime brutal que tirou a vida de F.L.D.