Paulinho, técnico de vôlei da Caldense, visitou o treino da seleção feminina

Poços de Caldas, MG – Na última quarta-feira (07) a Seleção Feminina de Vôlei realizou um treino na cidade de Barueri-SP, no recém-inaugurado Complexo do Jardim Silveira, para se preparar para as próximas partidas da Liga das Nações e para o Pré-Olímpico, que tem início no mês de setembro.

O técnico de vôlei da Caldense, Paulinho Togni, foi muito bem recebido e pôde acompanhar de perto a preparação das atletas. Além das jogadoras, Paulinho teve a oportunidade conversar com o renomado treinador Zé Roberto Guimarães, onde puderam conversar sobre diversos aspectos do mundo do voleibol da seleção brasileiro: a preparação para as Olimpíadas de Paris em 2024, a difícil logística das viagens que as jogadoras e a comissão enfrentam, a pressão de enfrentar as melhores atletas do mundo durante a Liga das Nações, a importância da cidade de Barueri para a formação de novos talento no vôlei, além do futuro de Zé Roberto, que treinará o THY, time da Turquia, a partir da próxima temporada.

José Roberto Guimarães é tricampeão olímpico pelo Brasil, tendo conquistado os feitos treinando as seleções masculina e feminina. O primeiro ouro veio nas Olimpíadas de 1992, à frente do time masculino. Em 2008, o segundo ouro foi no comando da seleção feminina, batendo os Estados Unidos na Final. O tricampeonato veio logo em seguida, nas Olimpíadas de 2012, em Londres. O treinador comandava o Barueri desde 2016, até ser contratado pelo time de Istambul.

Paulinho entregou um presente em nome da Veterana ao experiente técnico, que gravou um vídeo desejando sorte para as atletas da Caldense ao longo do ano. “Quero mandar um abraço a todos da equipe feminina da Associação Atlética Caldense. Que tenham um grande campeonato e um ótimo torneio a todos vocês”.