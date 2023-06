Polícia Militar prende traficante de drogas sintéticas no Jardim Ipê

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar realizou uma importante prisão de um traficante de drogas sintéticas no bairro Ipê, no dia 8 de junho, por volta das 21h01. A ação ocorreu na Rua Fernanda Ceravolo Fazzi, no Jardim Ipê. A equipe ROCCA da Polícia Militar estava em patrulhamento intenso pela região, com o objetivo de abordar um suspeito de tráfico, com base em denúncias anônimas. Segundo as informações recebidas, o indivíduo transitava em uma motocicleta modelo Fazer de cor preta, estabelecendo contato com diversas pessoas para realizar a venda de entorpecentes. Foi durante essa operação que a equipe policial conseguiu efetuar a prisão de M. A. S. P. S., um homem de 25 anos. Ele foi abordado na Rua Fernanda Ceravolo Fazzi e submetido a uma revista pessoal. Durante a busca, foram encontrados com o suspeito uma quantidade considerável de drogas.

O traficante estava portando vinte e uma porções de cocaína, quatro cristais de MDMA, três comprimidos de “ecstasy”, um micro ponto de LSD, uma bola de haxixe, três tabletes e duas buchas de maconha. Além das drogas, a polícia também encontrou em sua posse uma faca, um aparelho celular e a quantia de R$ 69,00 em dinheiro. Como a motocicleta que M. A. S. P. S. utilizava no momento da prisão era utilizada para a prática do crime, ela também foi apreendida pelas autoridades policiais.