Previsão do tempo para Poços de Caldas nesta sexta-feira, 09

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta sexta-feira, 09, é de céu claro e sem previsão de chuvas. Temperatura máxima pode chegar aos 22 graus e a mínima de 11 graus.

Minas Gerais

Fim de semana segue com tempo estável e grande variação de temperatura em Minas Gerais. A massa de ar seco que atua há alguns dias sobre o Brasil Central e Sudeste persiste nos próximos dias, mantendo sol entre poucas nuvens em todo o estado.



Há possibilidade de formação de geada em pontos isolados do Sul de Minas. Além disso, os índices de umidade podem cair para valores críticos, abaixo de 30%, inicialmente no Norte e Oeste do estado, se espalhando para localidades da faixa Central de Minas no decorrer do fim de semana.