Projeto Além da Bola: oferecendo oportunidades através do esporte

Poços de Caldas, MG – Na escola Vitalina Rossi, localizada no Jardim Esperança, o projeto Além da Bola tem se destacado como uma importante iniciativa para proporcionar uma válvula de escape para meninos da cidade. Idealizado pelo professor Canhoto, ex-jogador profissional de futebol, o projeto oferece aulas de futsal para garotos da região. Por meio do esporte, esses jovens encontram um refúgio seguro, afastando-se das drogas e da violência que infelizmente ainda assolam muitas famílias nos bairros da cidade.

O projeto Além da Bola foi iniciado em 2018 e está prestes a completar cinco anos de atividades. Seu principal objetivo é tirar as crianças das ruas, proporcionando-lhes a oportunidade de se envolverem com o futebol, esporte tão apaixonante no Brasil. O professor Canhoto levou sua proposta à diretora Denise, que prontamente aceitou o convite e disponibilizou a quadra da escola para as atividades. Desde então, há cinco anos, o projeto vem oferecendo a oportunidade de praticar esportes, especificamente o futebol, para esses meninos.

Atualmente, cerca de sessenta crianças e adolescentes com idades entre nove e dezesseis anos participam do projeto Além da Bola. O trabalho visa transformar esses jovens em cidadãos responsáveis e exemplares, usando o esporte como um meio para alcançar esse objetivo. Além disso, recentemente ocorreu a entrega das camisetas do projeto, que foram adquiridas através da lei de incentivo, contando com o apoio da Secretaria de Esportes e da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas.

A parceria com a iniciativa privada também é fundamental para o sucesso do projeto. O Hotel Village é a empresa incentivadora do projeto há quatro anos, apoiando financeiramente a iniciativa. Através do mecanismo da lei de incentivo fiscal, a empresa contribui com recursos provenientes do Imposto Sobre Serviços (ISS), fortalecendo o impacto positivo do projeto Além da Bola.

O professor Canhoto expressa sua satisfação com os resultados alcançados até o momento e ressalta a importância dessas parcerias para o desenvolvimento contínuo do projeto. O Além da Bola tem se mostrado uma ferramenta valiosa na transformação da vida desses jovens, oferecendo-lhes uma oportunidade de se afastar de situações de risco e buscar um futuro melhor.

Com o apoio da comunidade, das instituições públicas e privadas e, principalmente, do empenho dos próprios participantes, o projeto Além da Bola segue trilhando um caminho de sucesso, proporcionando uma perspectiva de vida mais promissora para os meninos carentes da região. Através do esporte, eles encontram não apenas um escape para as adversidades cotidianas, mas também a chance de se tornarem protagonistas de suas próprias histórias.

Nesta sexta-feira, dia 9, o professor Canhoto realizou a entrega dos uniformes para os meninos do projeto. O objetivo foi proporcionar aos participantes a sensação de estarem uniformizados, não apenas para fins de organização, mas também para aproximá-los da realidade dos clubes de futebol, onde todos treinam com uniformes. Essa experiência permite que eles vivenciem um pouco do ambiente futebolístico.

O professor ressaltou a importância desse projeto, que conta com o apoio da lei de incentivo fiscal e das empresas por meio do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) recolhido pelas empresas. Essas parcerias têm sido fundamentais para viabilizar a aquisição dos uniformes e fortalecer o projeto Além da Bola.

A entrega dos uniformes representa mais um passo importante nessa jornada, pois proporciona aos meninos uma identidade visual e um senso de pertencimento ao projeto. Além disso, contribui para uma maior organização das atividades esportivas desenvolvidas.

O vereador Wellington Guimarães, Paulista, esteve presente ontem em uma visita ao projeto. Durante a visita, ele destacou o trabalho excepcional realizado pelo professor Luiz Fernando, o Canhoto, que tem dedicado seus últimos anos a esse projeto na escola Vitalina Rossi. O vereador ressaltou a importância da direção da escola em abrir as portas para o esporte e elogiou o impacto positivo do projeto Além da Bola na vida das crianças e das famílias, criando oportunidades reais.

O vereador expressou sua felicidade em fazer parte desse projeto e em apoiá-lo, tanto diretamente quanto indiretamente. Ele enfatizou o sucesso alcançado pelo projeto e o impacto transformador que está acontecendo na vida das pessoas envolvidas. Essa experiência de ver os resultados positivos proporcionados pelo projeto trouxe grande satisfação ao vereador, que reconhece a importância de iniciativas como essa para a comunidade.

A presença do vereador na visita reforça o comprometimento das autoridades locais com o desenvolvimento social e o apoio a projetos que promovem o esporte como meio de transformação e inclusão. A união de esforços entre o poder público, a comunidade e os profissionais engajados como o professor Canhoto é fundamental para criar um ambiente propício ao crescimento e ao bem-estar das crianças e adolescentes envolvidos.

