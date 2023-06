Receita Federal no Sul de Minas recebeu 499.764 declarações do IRPF 2023

Poços de Caldas, MG – Em 2023, nos 158 municípios do Sul de Minas que fazem parte da região da Delegacia da Receita Federal em Varginha foram entregues 499.764 declarações até o final do prazo de entrega. O prazo para envio das declarações do Imposto de Renda, sem cobrança de multa, terminou em 31 de maio.

O número está 8,6% acima da expectativa para a região, que era de 460 mil declarações.

Entre as agências da Receita Federal no Sul de Minas a de Pouso Alegre foi a que mais recebeu declarações, totalizando 102.729 nos 31 municípios de sua região. Seguida por Varginha com 85.353 declarações enviadas nos 19 municípios que compõem sua região e por Poços de Caldas, 61.152 declarações nos 10 municípios da região.

Entre as cidades, o maior número de declarações foi entregue em Poços de Caldas 43.535, seguida por Pouso Alegre com 39.841 declarações e Varginha, onde foram entregues 32.976.

Os números de declarações entregues em cada cidade do Sul de Minas, estão disponíveis aqui: https://servicos.receita.fazenda.gov.br/publico/EstatisticaIRPF/totaisDIRPF_MG_2023.HTML

Veja os números por agência: