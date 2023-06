Garantir uma experiência satisfatória para os consumidores é um desafio constante no mundo moderno, no qual a tecnologia avança rapidamente e se torna cada vez mais presente em nossas vidas. No entanto, é fundamental lembrar que, apesar dos avanços tecnológicos, as necessidades e expectativas dos consumidores continuam a ser centradas na interação humana e no atendimento personalizado.

Nesse contexto, a agenda prioritária do advogado carioca Wadih Damous, à frente da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), é louvável. Damous, reconhecendo a importância do contato humano, busca assegurar aos consumidores a possibilidade de se comunicarem com outros seres humanos em vez de máquinas.

No setor das telecomunicações, por exemplo, é comum que os consumidores se deparem com longos períodos de espera em linhas telefônicas automatizadas, chatbots ou interfaces digitais impessoais. Essa falta de atendimento humano adequado pode gerar frustração e dificultar a resolução de problemas.

Da mesma forma, na área da saúde, onde a sensibilidade e a compaixão são fundamentais, a presença humana é insubstituível. É essencial garantir que os consumidores tenham acesso a profissionais de saúde reais, capazes de oferecer cuidados personalizados e responder a suas preocupações de maneira atenciosa e individualizada.

Sem dúvida é preciso mudar em prol do atendimento e equilibrar o progresso tecnológico com a manutenção de relações humanas autênticas.

Para garantir a eficácia dessa abordagem, é essencial que as empresas e os prestadores de serviços também se comprometam a oferecer atendimento humano de qualidade. Investir em treinamento adequado, contratar e manter funcionários qualificados e implementar sistemas eficientes para lidar com reclamações e problemas são medidas que podem contribuir para a melhoria da experiência do consumidor. Estamos cansados de falar com robôs.