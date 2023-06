Mega-Sena pode pagar R$ 35 milhões neste sábado, 10

Brasília, DF – Caixa Econômica Federal sorteia neste sábado (10/6), às 20h, um prêmio estimado em R$ 35 milhões no concurso 2600 da Mega-Sena. O evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo. Como ninguém acertou os seis números da Mega-Sena 2599, na quarta-feira (7/6), o prêmio principal acumulou e subiu de R$ 3 milhões para R$ 35 milhões. Os números sorteados no concurso 2599 da Mega-Sena foram: 23 – 28 – 34 – 43 – 47 – 60.

Quem quiser concorrer aos R$ 35 milhões já pode adquirir o bilhete nos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site e aplicativo) mediante login com CPF e senha de seis dígitos. O pagamento on-line é feito via cartão de crédito, com combo mínimo de aposta de R$ 30 e máximo de R$ 945.